Unión festejó ante Lanús en el 15 de Abril y sumó su primera victoria

Por Santotomealdía



Unión derrotó este jueves por 2 a 1 a Lanús en el estadio 15 de Abril y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026. En el encuentro pendiente de la segunda fecha, el equipo dirigido por Leonardo Madelón se impuso con goles de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira, mientras que Leandro Peña Biafore había marcado el empate transitorio para la visita.

Con este resultado, el Tatengue llegó a los cuatro puntos y se ubicó en el sexto puesto de la Zona A, en posiciones de clasificación, mientras que Lanús quedó duodécimo con tres unidades y perdió la oportunidad de volver a meterse en la pelea por los puestos de acceso a la Copa Sudamericana.

El encuentro estuvo condicionado desde el inicio por las fuertes ráfagas de viento, que dificultaron el juego de ambos equipos durante gran parte de la noche. En ese contexto, el primer tiempo ofreció pocas situaciones de peligro y la ocasión más clara fue para Unión, a los 33 minutos, cuando un centro de Ignacio Malcorra encontró a Julián Palacios, cuyo remate fue desviado por el arquero Nahuel Losada.

En el complemento llegaron las emociones. Lanús avisó primero con un remate de Eduardo "Toto" Salvio, pero un minuto más tarde apareció Lucas Menossi, quien aprovechó un rechazo defectuoso de la defensa visitante y sacó un potente remate cruzado que dejó sin chances a Losada para establecer el 1 a 0.

Menossi metió un bombazo y hace el primero para Unión.



Los locales abren el marcador con un autentico golazo.



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El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino reaccionó y comenzó a dominar el desarrollo. Después de una clara ocasión desperdiciada, Leandro Peña Biafore encontró el empate a los 27 minutos al empujar un centro desde la derecha y poner el 1 a 1.

LANÚS EMPATA EL PARTIDO



Unión tuvo la ventaja por un tiempo, pero Biafore logró marcar el gol de la igualdad



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Cuando Lanús atravesaba su mejor momento, Unión volvió a golpear. A los 31 minutos, Joaquín Mosqueira sorprendió con un potente remate desde más de 25 metros que, favorecido por el viento y con una floja respuesta del arquero visitante, se transformó en el 2 a 1 definitivo.

¡Otro golazo para Unión y se pone arriba en el marcador!



Mosqueira apareció para meter un derechazo al ángulo del arco de Losada.



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El equipo rojiblanco supo sostener la ventaja en los minutos finales y celebró un triunfo importante en su primer partido como local del campeonato, que le permite acomodarse en la tabla y ganar confianza para lo que viene.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Unión volverá a jugar en el estadio 15 de Abril el próximo lunes 10 de agosto, desde las 21.15, cuando reciba a Central Córdoba. Lanús, en tanto, visitará a Talleres el martes 11, a partir de las 21.