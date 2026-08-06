Tras la derrota por la Ley de Tierras crecen las dudas sobre el apoyo de los gobernadores a Milei

La decisión de varios gobernadores que habitualmente acompañan al oficialismo de rechazar los cambios en la Ley de Tierras encendió una señal de alerta en la Casa Rosada, donde ya comenzaron a analizar el impacto político que dejó la marcha atrás con uno de los capítulos centrales del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La falta de respaldo en el Senado obligó al Gobierno a retirar el apartado que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que era considerada una de las piezas clave del proyecto.

Según trascendió desde el oficialismo, los operadores políticos ya advertían antes de la sesión que el panorama era complejo. Sin embargo, confiaban en reunir los votos necesarios mediante negociaciones de último momento. Esa estrategia finalmente fracasó. "La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos", reconoció un operador del Gobierno.

En Balcarce 50 consideran que la principal derrota no fue solo legislativa, sino también política, ya que varios gobernadores que inicialmente respaldaban la iniciativa terminaron retirando su apoyo para evitar el costo político que implicaba avalar la extranjerización de tierras.

Pese al revés, en el oficialismo sostienen que no se trata de una ruptura con los mandatarios provinciales, aunque admiten que el episodio puede debilitar la posición negociadora del Gobierno en futuras discusiones parlamentarias.

"Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador", evaluó una fuente oficial con participación en las negociaciones.

En ese contexto, en la Casa Rosada aseguran que el caso fue excepcional y atribuyen el resultado a una combinación de errores políticos y presión opositora. No obstante, reconocen que un escenario similar en futuras votaciones podría complicar la aprobación de otras reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Entre los proyectos que observan con atención aparecen la reforma política, la eventual suspensión de las PASO y otras iniciativas económicas que aún deben pasar por el Congreso. "Si generamos la sensación de debilidad, los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones", admitieron desde el oficialismo.

El rechazo al capítulo sobre tierras fue impulsado por gobernadores que hasta ahora habían mantenido una relación de cooperación con el Gobierno nacional, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes instruyeron a los senadores de sus provincias a votar en contra de cualquier modificación que facilitara la venta de tierras rurales a personas o empresas extranjeras.

A esas posiciones se sumaron también legisladores de otros bloques, entre ellos la senadora cordobesa Alejandra Vigo y referentes de la Unión Cívica Radical, lo que terminó dejando al oficialismo sin los votos necesarios para sostener uno de los ejes más importantes del proyecto.