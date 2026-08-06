Sturzenegger cuestionó la eliminación del capítulo sobre tierras para extranjeros: "Era elegir entre el miedo y la prosperidad"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional y lamentó que el oficialismo haya debido retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras por falta de respaldo político en el Senado.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la discusión planteaba una elección entre "el miedo y la prosperidad", en referencia a la iniciativa que finalmente fue excluida del proyecto de ley sobre propiedad privada que se debatirá en la Cámara alta.

En su mensaje, Sturzenegger vinculó la polémica con el reciente acuerdo alcanzado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con la empresa minera Vicuña, que prevé una inversión de 250 millones de dólares destinada a obras de infraestructura.

El ministro aseguró que ese tipo de inversiones reflejan el impacto de las reformas promovidas por el Gobierno y recordó las modificaciones impulsadas en la Ley de Glaciares. "Felicitaciones, Marcelo Orrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derraman prosperidad. Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la Ley de Tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país", expresó.

La propuesta para modificar el régimen de venta de tierras rurales era uno de los puntos centrales del proyecto elaborado por Sturzenegger y buscaba flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.

Sin embargo, la iniciativa perdió respaldo en las negociaciones parlamentarias luego de que senadores alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén) anticiparan su rechazo a ese capítulo.

Ante ese escenario, La Libertad Avanza optó por retirar la reforma para garantizar el tratamiento del resto del proyecto, que mantiene cambios vinculados a desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.

La decisión también expuso diferencias dentro del oficialismo. Según trascendió, Sturzenegger se había mostrado contrario a las modificaciones que impulsó la senadora Patricia Bullrich durante las negociaciones con bloques aliados, por lo que terminó siendo uno de los funcionarios más afectados por el retroceso del Gobierno en el Congreso.