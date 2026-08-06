Los trabajos de iluminación de la Autopista, entre Santo Tomé y Sauce Viejo, alcanzaron un 65% de avance

El corredor vial más importante de la provincia continúa incorporando obras estratégicas para mejorar la seguridad y la circulación. En ese marco, el Gobierno de Santa Fe anunció que, a través del Ministerio de Obras Públicas y junto al Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, comenzó con la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED entre el peaje de Sauce Viejo (kilómetro 141) y el acceso a la Ruta Nacional Nº 19 (kilómetro 146).

Los trabajos ya superan el 65 % de ejecución, con más de 196 de las 300 luminarias previstas colocadas, lo que incrementa progresivamente la visibilidad y las condiciones de circulación en uno de los tramos más transitados de la autopista. Así se desprende del reporte difundido este jueves de manera oficial.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la intervención busca reforzar la seguridad de quienes utilizan diariamente la traza. “Una autopista bien iluminada reduce riesgos y mejora las condiciones de viaje. Al mismo tiempo, seguimos reparando los sistemas afectados por el robo y la vandalización de cables en otros sectores del corredor”, señaló.

La obra contempla la instalación de 300 columnas metálicas de 12 metros de altura, equipadas con brazos de 2,5 metros y luminarias LED de 250 watts, tecnología que permitirá una iluminación más eficiente y uniforme.

Por su parte, la presidenta del Fideicomiso Autopista 001, Liliana Paladini, indicó que los trabajos comenzaron en julio y avanzan según los plazos previstos. “Es una obra muy esperada porque mejora la seguridad vial y moderniza un tramo clave de la autopista mediante tecnología LED de menor consumo”, resumió.

En pocas semanas comienza la segunda etapa del tercer carril

Paladini confirmó además que en las próximas semanas se pondrá en marcha la segunda etapa del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe. La intervención comprenderá 17,5 kilómetros entre San Lorenzo y Timbúes y dará continuidad al tramo ya ejecutado entre Rosario y San Lorenzo. La ampliación permitirá incrementar la capacidad del corredor, mejorar la fluidez del tránsito pesado y optimizar los accesos al complejo portuario del Gran Rosario.