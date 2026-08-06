Se hicieron pasar por clientes, asaltaron una peluquería y escaparon con una moto robada

Un violento robo a mano armada se registró este miércoles por la noche en una peluquería de nuestra ciudad, donde dos delincuentes redujeron al propietario y a un cliente, los ataron con precintos y escaparon con dinero, teléfonos celulares, herramientas de trabajo y una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.20 en un local ubicado sobre calle Candioti al 3300, en jurisdicción de la Subcomisaría 9ª, y es investigado como robo calificado.

Según manifestó el peluquero, de 48 años, los dos hombres ingresaron al comercio simulando ser clientes. Ambos vestían ropa deportiva oscura y tendrían entre 30 y 40 años. Uno de ellos pidió un corte de cabello, mientras que el otro permaneció dentro del salón aguardando. Minutos después ingresó un cliente habitual, de 49 años, quien esperaba su turno cuando la situación cambió por completo.

Los delincuentes se llevaron elementos de trabajo del peluquero y pertenencias de ambas víctimas.

De acuerdo con el relato de las víctimas, el hombre que se encontraba esperando se levantó con la excusa de salir a fumar y, antes de abandonar el local, extrajo un arma de fuego. En ese mismo momento, su cómplice también sacó un arma y golpeó en el rostro al cliente que aguardaba para ser atendido.

Bajo amenazas, los delincuentes obligaron al peluquero y al otro hombre a ingresar al baño del comercio, donde les colocaron precintos en las manos y los dejaron inmovilizados mientras revisaban el lugar.

Una vez que lograron liberarse, las víctimas comprobaron que los asaltantes se habían llevado máquinas de cortar cabello, teléfonos celulares, billeteras con dinero en efectivo y documentación personal, además de una motocicleta Honda Tornado 300 blanca, propiedad del comerciante.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar, preservaron la escena y dieron intervención al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó las pericias correspondientes en busca de rastros y otros elementos que permitan avanzar con la investigación.

Por el momento, los dos autores del asalto permanecen prófugos y la investigación continúa para intentar identificarlos.