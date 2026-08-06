Ucrania lanzó el mayor ataque con drones contra Rusia desde el inicio de la guerra

Ucrania llevó a cabo el mayor ataque con drones contra territorio ruso desde el comienzo de la guerra, en una ofensiva que provocó un incendio en una refinería de la región de Yaroslavl y generó daños en distintas infraestructuras, según informaron autoridades y medios independientes de Rusia.

El gobernador de Yaroslavl, Mijaíl Yevráev, aseguró que las defensas aéreas interceptaron 88 drones sobre esa región, mientras que el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 605 aeronaves no tripuladas ucranianas en 18 regiones, además de la península de Crimea y sectores de los mares Negro y Azov.

De confirmarse esas cifras, el operativo superó los registros previos de la guerra, entre ellos los 556 drones destruidos el 17 de mayo y los 555 reportados el 18 de junio.

Según las autoridades locales, no hubo víctimas fatales ni personas heridas en Yaroslavl, aunque se registraron daños en edificios, una vivienda y varios vehículos. Además, el tránsito sobre la autopista que conecta la región con Moscú fue interrumpido de manera preventiva y se recomendó a la población evitar la zona.

Si bien el Gobierno regional no confirmó oficialmente que instalaciones estratégicas hubieran sido alcanzadas, el canal independiente ruso Astra difundió imágenes de un importante incendio que, según sostuvo, se produjo en la refinería Slavneft-YANOS, una de las cinco más grandes de Rusia, con capacidad para procesar 15 millones de toneladas de petróleo al año. El medio ucraniano Exilenova+ también informó sobre el ataque y publicó registros audiovisuales del siniestro.

De acuerdo con distintos reportes, la refinería ya había sido atacada al menos seis veces desde marzo de 2026. Tras la ofensiva, las autoridades advirtieron que podrían encontrarse restos de drones en las inmediaciones y pidieron a los habitantes no manipular esos elementos.

La operación también incluyó un nuevo intento de ataque contra un centro logístico de Wildberries, considerado el equivalente ruso de Amazon, ubicado en la región de Tver, a menos de 200 kilómetros de Moscú.

El gobernador regional, Vitali Koroliov, informó que el dron fue derribado antes de alcanzar el complejo, aunque los restos impactaron contra la fachada del edificio y ocasionaron daños menores, sin provocar víctimas.

En las últimas semanas, Ucrania intensificó sus ataques contra la red logística de Wildberries, que, según distintos informes, ya perdió más de 20 centros de distribución, lo que representa cerca del 20 % de su capacidad operativa.

Con esta ofensiva, Kiev elevó la presión sobre la infraestructura industrial y logística rusa, en una escalada que volvió a poner a prueba el sistema de defensa aérea de Moscú y marcó un nuevo récord en el uso de drones desde el inicio del conflicto.