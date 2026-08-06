Donna: "Hay un atraso de cinco o seis quincenas de horas extras y la situación es crítica"

Por Santotomealdía

El secretario general de ASTEOM, Ignacio Donna, afirmó este miércoles que buena parte de los trabajadores municipales atraviesan "un momento crítico" y advirtió que el gremio comenzará con medidas de fuerza desde el próximo lunes si no recibe una convocatoria para avanzar en los reclamos planteados. El dirigente sostuvo que el malestar entre los trabajadores aumentó en los últimos meses debido a la falta de respuestas sobre distintos temas laborales y salariales.

Entre los principales reclamos, Donna mencionó la demora en los pases a planta permanente comprometidos para junio y el atraso en el pago y la actualización de las horas extras. Según afirmó, actualmente existen "cinco o seis quincenas" adeudadas y los valores permanecen congelados desde hace más de un año, pese a que existía el compromiso de actualizarlos conforme a los acuerdos paritarios.

"Hay malestar de parte de los trabajadores, que nosotros lo venimos viendo en el transcurso de estos meses. La espera se está haciendo larga sobre varios temas que preocupan", expresó el dirigente durante una entrevista con el programa Cómo Seguimos, que se emite por Nova 97.5.

Respecto del pase a planta permanente, recordó que era uno de los puntos que, según indicó, ya había sido acordado con el Ejecutivo para concretarse en junio. "Estamos en los primeros días de agosto y todavía estamos a la espera de ese decreto, de ese llamado para que firmen los compañeros el pase a planta", señaló.

Donna también hizo hincapié en la situación de quienes realizan horas extras. Explicó que, además del atraso en el pago, los valores no fueron actualizados desde hace más de un año, a pesar de que existía el compromiso de adecuarlos en función de las paritarias. "Los compañeros hacen jornadas extendidas, trabajan fines de semana, feriados y muchas veces de noche. La realidad es que hacen esas horas porque las necesitan, más en este momento económico", sostuvo.

El secretario general describió además el impacto que esa demora tiene en la economía cotidiana de los trabajadores. "Antes el trabajador sabía cuándo iba a cobrar las horas extras y podía organizarse. Hoy ni siquiera eso se les puede prometer. Hay compañeros que le deben al almacén del barrio los alimentos", afirmó.

En cuanto a las medidas anunciadas por el gremio, Donna reiteró que esperan una convocatoria del Ejecutivo antes del lunes, aunque advirtió que, de no haber avances, comenzarán con asambleas en los lugares de trabajo, que podrían extenderse entre dos y tres horas por jornada.

El dirigente explicó que el plan de lucha será progresivo y no descartó que, si el conflicto continúa sin resolverse, se avance con paros, movilizaciones o cortes en los accesos a la ciudad. "Eso se va a ir dando la semana que viene, de acuerdo con cómo evolucione la situación", indicó.

Finalmente, Donna sostuvo que no todos los reclamos implican un mayor gasto para la administración local. Como ejemplo mencionó el pase a planta permanente y afirmó que, según el gremio, "no genera un gasto nuevo para la Municipalidad, porque los trabajadores ya perciben el salario correspondiente y realizan los aportes previsionales; lo que cambia es la estabilidad laboral".