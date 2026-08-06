Santo Tomé incorpora un sistema para reciclar aceite usado y convertirlo en biocombustible

La Municipalidad de Santo Tomé informó que puso en marcha un acuerdo con la empresa santafesina DH-SH para impulsar la recuperación de aceite vegetal usado, un residuo que será destinado a la producción de biocombustible en el marco de la campaña provincial "Reciclá tu Aceite".

Según detalló el Municipio, la iniciativa busca promover una gestión responsable de este tipo de residuos, que "de otro modo terminan contaminando cañerías y cursos de agua", mediante un sistema de recolección destinado tanto a vecinos como a comercios gastronómicos.

Actualmente, la ciudad cuenta con cuatro puntos de acopio para que los vecinos puedan depositar aceite vegetal usado. Además, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos disponen de un sistema específico de recolección, mediante la entrega de bidones identificados y retiros periódicos coordinados por la empresa. Desde la Municipalidad señalaron que también se realizan auditorías para verificar el correcto manejo del residuo por parte de estos comercios.

Otro de los ejes del convenio está vinculado a la educación ambiental. De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo local, el programa contempla actividades de concientización destinadas a instituciones educativas.

En ese sentido, la directora de Ambiente y Sostenibilidad del municipio, María Eugenia Eberhardt, explicó que "la propuesta de DH-SH permitió incorporar contenidos específicos sobre el tratamiento del aceite vegetal usado a las acciones que ya se desarrollaban en las escuelas sobre otras corrientes de residuos".

Siempre según la información difundida de manera oficial, el programa educativo es gratuito y ya alcanzó a más de 6.000 estudiantes en distintos puntos del país.

Desde la Municipalidad también indicaron que la campaña "Reciclá tu Aceite" cuenta con más de 80 convenios firmados con ciudades y comunas de Santa Fe y que funciona en 15 provincias argentinas, con una red superior a los 400 puntos de recolección.

Por último, DH-SH aseguró que desde el lanzamiento de la iniciativa, en 2017, logró recuperar más de 51.000 toneladas de aceite vegetal usado, lo que, según la empresa, evitó la contaminación de más de 55 millones de metros cúbicos de agua.