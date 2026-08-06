Una argentina lleva casi un mes detenida en EE.UU. tras ser arrestada por ICE

Una joven argentina permanece detenida en Estados Unidos desde hace casi un mes luego de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se disponía a viajar para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El caso generó repercusión luego de que su pareja denunciara públicamente la situación y reclamara ayuda para lograr su liberación.

La mujer fue identificada como Iliana Lick, de 30 años, quien fue detenida el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia, minutos antes de abordar un vuelo con destino a Kansas, donde tenía previsto asistir al encuentro entre Argentina y Suiza por la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la joven había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero su visa se encontraba vencida, motivo por el cual las autoridades migratorias dispusieron su detención.

Su pareja, Steven Melchiorre, relató en declaraciones al medio estadounidense CBS News que recibió una llamada de Iliana poco después del arresto. "Lloraba sin parar. Me dijo: 'ICE me arrestó. Estoy en el centro de detención de Filadelfia'", recordó.

Melchiorre explicó que la joven había iniciado un proceso para regularizar su situación migratoria, aunque aclaró que ese trámite no impidió que fuera detenida por las autoridades.

Además, aseguró que su pareja cumplió con todas las exigencias judiciales y que nunca tuvo inconvenientes con la ley. "Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió un delito, nunca dejó de cumplir con sus obligaciones. Fue una sorpresa que la arrestaran", sostuvo.

Actualmente, Iliana permanece alojada en un centro de detención en el estado de Nuevo México, mientras aguarda que la Justicia estadounidense resuelva un pedido de libertad bajo fianza.

Frente a los costos que implica el proceso judicial, familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria para reunir fondos que permitan afrontar los gastos legales.

Mientras tanto, Melchiorre lamentó la situación que atraviesa la joven y cuestionó el procedimiento. "Es muy duro ver que alguien que está tan arraigado a una comunidad, que simplemente iba a viajar para ver un partido de la Argentina, termine siendo arrestado en un aeropuerto", expresó.