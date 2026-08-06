Con dos goles de Messi, Inter Miami debutó con un triunfo en la Leagues Cup

Lionel Messi volvió a ser decisivo y marcó un doblete en la victoria de Inter Miami por 4-2 sobre Atlético San Luis, en el debut del conjunto estadounidense en la fase de grupos de la Leagues Cup. El encuentro, disputado en Florida, estuvo interrumpido durante media hora por actividad eléctrica, aunque eso no impidió que el rosarino firmara otra actuación sobresaliente.

El capitán de la selección argentina regresó a la titularidad luego de la final del Mundial 2026 y necesitó apenas 11 minutos para abrir el marcador con una gran definición de zurda tras conectar de aire un centro al corazón del área.

Sin embargo, el equipo mexicano había comenzado mejor y se puso en ventaja a los 4 minutos, cuando David Rodríguez aprovechó un centro desde la derecha para marcar de cabeza el 1-0 parcial.

La reacción de Inter Miami no tardó en llegar. Con Noah Allen como principal asistidor, el conjunto dirigido por Javier Mascherano dio vuelta el resultado antes del descanso. Primero apareció Telasco Segovia para igualar el encuentro y, sobre el cierre de la etapa inicial, Messi volvió a hacerse presente en la red tras controlar dentro del área y definir con precisión para el 3-1. En la última jugada del primer tiempo, el brasileño Micael aumentó la ventaja de cabeza luego de un tiro de esquina ejecutado por el propio argentino.

Con esos dos tantos, Messi alcanzó los 14 goles en apenas 12 partidos disputados por la Leagues Cup, una estadística que refleja el impacto que tuvo desde su llegada al fútbol estadounidense.

En el complemento, Atlético San Luis descontó rápidamente gracias a un gran remate de Rafa Llorente, aunque poco después el partido quedó suspendido durante unos 30 minutos debido a una intensa tormenta eléctrica que obligó a evacuar el estadio y retrasó la reanudación por cuestiones de seguridad.

Tras el regreso de los equipos al campo de juego, el encuentro perdió intensidad y estuvo marcado por varias interrupciones, entre ellas la lesión del argentino Mateo Silvetti, que abandonó el terreno de juego con visibles gestos de dolor.

Más allá de algunos intentos del conjunto mexicano, Inter Miami logró sostener la ventaja y comenzó con un triunfo su participación en el certamen, sumando tres puntos importantes en la pelea por la clasificación.

Ahora, el equipo de Messi afrontará otros dos compromisos frente a clubes mexicanos. Este sábado enfrentará a Monterrey, mientras que el miércoles de la próxima semana recibirá a León, ambos encuentros también como local. Los cuatro mejores equipos de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX accederán a los cuartos de final de la competencia.