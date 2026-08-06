Boca pegó en el momento justo y venció a Estudiantes de La Plata

Boca consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en el partido pendiente de la segunda fecha del Grupo A, disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El único gol de la noche lo marcó Santiago Ascacíbar, quien convirtió frente a su exclub en el cierre del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzó los 4 puntos en la tabla y comenzó a recuperar terreno luego de un arranque irregular en el certamen.

El tanto llegó a los 46 minutos de la primera etapa, cuando Lautaro Blanco recuperó un centro pasado sobre el sector izquierdo y envió nuevamente la pelota al área. Allí apareció Ascacíbar, que se desprendió por el centro y definió de primera para vencer al arquero Fabricio Iacovich, reemplazante de Fernando Muslera, ausente por un cuadro gripal.

El desarrollo del partido mostró dos etapas bien diferenciadas. Estudiantes fue superior durante los primeros minutos y generó las ocasiones más claras, aunque se encontró con una gran actuación del arquero Álvaro Montero, que respondió con solvencia ante los remates de Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Boca monopolizó la posesión del balón, pero recién logró traducir ese dominio en el marcador sobre el final del primer tiempo, cuando encontró la diferencia que terminaría siendo definitiva.

En el complemento, el conjunto xeneize controló el desarrollo del juego y estuvo más cerca de ampliar la ventaja que de sufrir el empate. Miguel Flores protagonizó dos de las llegadas más peligrosas, mientras que Milton Delgado volvió a destacarse por su despliegue y su capacidad para conducir los ataques del equipo.

Por su parte, Estudiantes intentó reaccionar con una serie de modificaciones ofensivas, entre ellas los ingresos de Edwuin Cetré y Brian Aguirre, aunque nunca consiguió inquietar seriamente a Montero.

En la recta final, Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Sebastián Villa, Alan Velasco, Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech. Antes de abandonar el campo de juego, Leandro Paredes le cedió la cinta de capitán a Delgado, una de las figuras del encuentro.

El partido se disputó en el estadio de Huracán debido a que La Bombonera continúa con trabajos de resiembra y mejoras en el sistema de drenaje, por lo que Boca debió mudar su localía de manera provisoria.

Con el triunfo, el Xeneize suma 4 unidades en el Grupo A del Clausura, luego de haber caído en el debut frente a Deportivo Riestra y de igualar posteriormente ante Newell's.

Ahora, Boca volverá a jugar este sábado, cuando visite a Vélez Sarsfield desde las 19.15, mientras que el martes afrontará un nuevo desafío internacional al recibir a Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un estadio que todavía resta confirmar.