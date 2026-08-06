Unión se pone al día en el Clausura y va por la primera victoria en su debut como local

Unión volverá a presentarse este jueves en el estadio 15 de Abril, donde recibirá a Lanús en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El partido, que comenzará a las 19, le permitirá al Tatengue ponerse al día con el calendario y afrontar su primer compromiso como local, con el objetivo de sumar su primera victoria en el campeonato.

El encuentro había sido postergado debido a la participación del Granate en la Copa Sudamericana y será una buena oportunidad para que el equipo dirigido por Leonardo Madelón deje atrás la derrota sufrida el fin de semana ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Será arbitrado por Nicolás Lamolina, con José Carreras a cargo del VAR, y podrá verse en todo el país a través de TNT Sports.

El entrenador rojiblanco dispondrá de un plantel con los refuerzos ya habilitados y prepara algunas modificaciones respecto al último compromiso. Una de las novedades sería el regreso de Maizon Rodríguez, recuperado de una molestia muscular, quien ingresaría en lugar del juvenil Tomás Fagioli.

Además, Mauro Luna Diale ya quedó habilitado para volver a jugar y podría meterse entre los titulares. En ese caso, el que dejaría su lugar sería Misael Aguirre.

De esta manera, la probable formación de Unión sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará un Lanús que tampoco atraviesa un buen presente. Luego de un inicio de semestre con dos triunfos consecutivos, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino sufrió un duro golpe con la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Cienciano y posteriormente cayó sobre la hora ante Instituto, resultados que incrementaron la necesidad de recuperarse para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El Granate no podrá contar con el defensor paraguayo José María Canale, quien quedó descartado por una lesión muscular y será reemplazado por Ronaldo Dejesús, que integrará la zaga junto a Carlos Izquierdoz. En contrapartida, Eduardo "Toto" Salvio volvió a integrar la lista de convocados tras recuperarse de un edema muscular, aunque comenzaría el partido entre los suplentes. Distinta es la situación de Marcelino Moreno, que continúa lesionado y permanecerá fuera del equipo.

La probable alineación visitante: Nahuel Lozada; Leonardo Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera; Lucas Besozzi y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.