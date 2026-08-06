Rey Leyes impulsa un programa para reconocer la excelencia académica de estudiantes secundarios

Los estudiantes que obtengan los mejores promedios en las escuelas secundarias de nuestra ciudad podrían recibir un reconocimiento económico si prospera un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Guillermo Rey Leyes (PDP). La iniciativa propone crear un programa destinado a reconocer la excelencia académica de quienes finalicen sus estudios con las mejores calificaciones en cada establecimiento educativo.

Además del reconocimiento institucional, el proyecto establece un incentivo económico para los tres mejores promedios de cada escuela secundaria, cuyos montos estarán expresados en Módulos Económicos Tributarios (MET) para garantizar su actualización automática. La propuesta también contempla la entrega de un diploma o certificado emitido por la Municipalidad.

En los fundamentos del proyecto, Guillermo Rey Leyes sostiene que, si bien el régimen vigente de becas municipales garantiza el acceso y la continuidad educativa a partir de criterios socioeconómicos, "resulta indispensable complementar este marco con políticas educativas que valoricen con un reconocimiento específico al esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de los jóvenes de nuestra comunidad".

El concejal también afirma que "la excelencia académica debe ser promovida, reconocidoa visibilizada y ponderada por el Estado Municipal como un valor social indispensable", y considera que este tipo de iniciativas constituyen un incentivo positivo para los estudiantes, fortalecen su autoestima y representan un apoyo concreto para la construcción de sus proyectos de vida. Además, plantea que el programa permitirá que la comunidad identifique, valore y celebre públicamente a quienes alcanzan los mejores desempeños académicos en las escuelas secundarias de la ciudad.

De acuerdo con el articulado, el programa alcanzaría a los alumnos que finalicen el último año de la educación secundaria en establecimientos públicos y privados de nuestra ciudad que cuenten con reconocimiento oficial. Para acceder al beneficio deberán acreditar dos años de residencia efectiva en la ciudad y presentar una certificación oficial emitida por la institución educativa en la que consten el promedio obtenido y el orden de mérito correspondiente.

La iniciativa establece un pago único anual equivalente a 4.000 MET para el primer mejor promedio, 2.500 MET para el segundo y 1.500 MET para el tercero, además del reconocimiento institucional mediante un diploma o certificado. La autoridad de aplicación sería la Dirección de Educación del Municipio, que tendría a su cargo la recepción de las certificaciones enviadas por las escuelas y la confección del orden de mérito correspondiente.