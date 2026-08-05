ASOEM volvió a movilizarse en Sauce Viejo: reclamo por salarios y mejores condiciones laborales

Por Santotomealdía



La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) realizó este miércoles una nueva movilización frente a la Municipalidad de Sauce Viejo para reclamar la apertura de una paritaria salarial local y exigir mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores municipales. La protesta se desarrolló fuera del horario de trabajo y contó con la participación de delegados, colaboradores y afiliados de distintos puntos de la jurisdicción sindical.

Según informó el gremio, la medida se llevó a cabo una vez finalizada la jornada laboral para garantizar la participación de los trabajadores sin afectar la prestación de los servicios municipales ni exponerlos a descuentos salariales. Desde ASOEM sostuvieron que el objetivo es continuar visibilizando el reclamo ante la falta de respuestas del Departamento Ejecutivo encabezado por el intendente Mario Papaleo.

El sindicato señaló que actualmente 103 trabajadores municipales afiliados a ASOEM en Sauce Viejo reclaman la apertura de una mesa de negociación salarial que permita discutir una recomposición de los ingresos. Además, plantean otros pedidos relacionados con el funcionamiento del Comité Paritario de Salud y Seguridad Laboral, la actualización de las Asignaciones Familiares, la reglamentación de los uniformes de trabajo y el respeto por la libertad sindical.

Al término de la movilización, el secretario general de ASOEM, Juan R. Medina, cuestionó la postura del Ejecutivo municipal. "ASOEM no deja de asombrarse. El intendente Papaleo criminaliza pedir paritarias locales, protestar, pensar diferente y exigir mejores condiciones laborales. Ha tomado al Ministerio Público de la Acusación como una herramienta disciplinaria contra los ciudadanos", afirmó.

En el mismo sentido, Medina agregó que "la policía, los fiscales y los jueces son instituciones fundamentales para garantizar el Estado de derecho, pero no deben ser mal utilizadas en un conflicto sindical en pleno Estado de derecho".

Finalmente, desde la organización sindical aseguraron que continuarán acompañando el reclamo de los trabajadores municipales de Sauce Viejo hasta obtener respuestas concretas. Según manifestaron, la recuperación del salario, la negociación colectiva y el respeto por la libertad sindical constituyen los principales ejes de la protesta.