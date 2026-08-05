Accidente fatal en la Autovía 19: volcó un camión frigorífico y murió uno de sus ocupantes

Una persona murió y otra resultó con lesiones leves tras el vuelco de un camión frigorífico ocurrido este miércoles por la tarde sobre la Autovía Nacional 19, a la altura del kilómetro 88, en jurisdicción de Clucellas. El vehículo, perteneciente a una empresa de Carlos Pellegrini dedicada al reparto de carnes, era ocupado por dos personas oriundas de esa localidad.

El accidente se produjo alrededor de las 15.20 y demandó un importante operativo de emergencia. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del camión Ford Cargo térmico, que terminó volcando sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar, mientras que el otro sufrió lesiones de carácter leve.

Tras el aviso del siniestro, Bomberos Voluntarios de María Juana desplegaron una unidad del destacamento y dos móviles del Cuartel Central, con la participación de 11 bomberos, quienes trabajaron en la asistencia de las víctimas y en las tareas de seguridad sobre el sector afectado.

Según se informó, el camión pertenecía a una empresa de Carlos Pellegrini dedicada al reparto de carnes y las dos personas que viajaban en el vehículo eran oriundas de esa misma localidad. Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente sus identidades.

Del operativo también participaron efectivos policiales de Plaza Clucellas y Estación Clucellas, además de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela, que intervino en las actuaciones correspondientes.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan para determinar las causas que provocaron el vuelco del camión sobre la Autovía Nacional 19.