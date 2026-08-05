Tres ceramistas expondrán sus obras en el Centro Cultural "12 de Septiembre"

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Dirección de Cultura, invitó a la comunidad a presenciar la inauguración de la muestra "Guardianas del Litoral. El barro hecho forma". La misma exhibirá obras de las ceramistas Emiliana Rolón, María Luisa Gozategui y Claudia Ferrari.

La actividad tendrá lugar este jueves 6 de agosto, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural "12 de Septiembre" (25 de Mayo 1940). Posteriormente, la muestra podrá visitarse hasta el 18 de agosto, de lunes a viernes, de 7 a 22 horas.

La exposición presenta las obras del colectivo Serendipia, integrado por tres artistas que, a partir de sus búsquedas e investigaciones, reflexionan sobre la importancia del hábitat y su vínculo con quienes lo habitan.

Según se informó desde la organización, con la arcilla local como materia prima y símbolo de identidad, las piezas ponen en diálogo el territorio, la memoria y la creación, revalorizando el hacer cerámico como expresión de nuestra cultura.