Sociedad — 05.08.2026 —
Tres ceramistas expondrán sus obras en el Centro Cultural "12 de Septiembre"
La muestra "Guardianas del Litoral. El barro hecho forma" se podrá visitar del 6 al 18 de agosto, de 7 a 22 horas, en el espacio ubicado en 25 de Mayo 1940. La inauguración será este jueves a las 20.30.
La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Dirección de Cultura, invitó a la comunidad a presenciar la inauguración de la muestra "Guardianas del Litoral. El barro hecho forma". La misma exhibirá obras de las ceramistas Emiliana Rolón, María Luisa Gozategui y Claudia Ferrari.
La actividad tendrá lugar este jueves 6 de agosto, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural "12 de Septiembre" (25 de Mayo 1940). Posteriormente, la muestra podrá visitarse hasta el 18 de agosto, de lunes a viernes, de 7 a 22 horas.
La exposición presenta las obras del colectivo Serendipia, integrado por tres artistas que, a partir de sus búsquedas e investigaciones, reflexionan sobre la importancia del hábitat y su vínculo con quienes lo habitan.
Según se informó desde la organización, con la arcilla local como materia prima y símbolo de identidad, las piezas ponen en diálogo el territorio, la memoria y la creación, revalorizando el hacer cerámico como expresión de nuestra cultura.