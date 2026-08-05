El Puente Carretero permanecerá sin alumbrado público entre este miércoles y el jueves

Por Santotomealdía



El alumbrado público del Puente Carretero permanecerá fuera de servicio desde este miércoles 5 de agosto y hasta el jueves 6, como consecuencia de un corte en el suministro eléctrico programado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La medida fue informada por la Municipalidad y responde a trabajos necesarios para el armado de una nueva subestación eléctrica.

Durante ese período, quienes circulen entre nuestra ciudad y Santa Fe deberán hacerlo con especial precaución, sobre todo en horario nocturno, ya que el puente permanecerá sin iluminación. Además, se solicita respetar la señalización instalada en el lugar y las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, la EPE interrumpirá el suministro eléctrico que alimenta el alumbrado público del Puente Carretero para llevar adelante tareas vinculadas con la construcción de una nueva subestación eléctrica.

Desde la Municipalidad recomendaron extremar las medidas de precaución al transitar por el puente, especialmente durante la noche, cuando la falta de iluminación puede reducir la visibilidad. También solicitaron respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los trabajadores afectados a las tareas.

Si bien el corte responde a trabajos programados, se trata de una situación que podría afectar las condiciones de circulación durante esas jornadas, por lo que se aconseja a los conductores reducir la velocidad y conducir con prudencia.