Irán y Omán ultiman un acuerdo para administrar de manera conjunta el tránsito en el estrecho de Ormuz

Irán y Omán avanzan en las negociaciones para establecer un mecanismo de gestión conjunta del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, uno de los pasos estratégicos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Así lo confirmó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que aseguró que ambas partes ya acordaron el trazado de la futura ruta de navegación.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, informó que las coordenadas geográficas del corredor marítimo ya fueron consensuadas y que actualmente ambos países trabajan en la redacción de una declaración conjunta, cuyo texto se encuentra en la etapa final de revisión.

No obstante, el funcionario advirtió que el avance del acuerdo dependerá de que "terceros no obstaculicen el proceso", en una referencia dirigida a Estados Unidos, al que Teherán responsabiliza por la creciente tensión en la zona.

Las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la crisis regional iniciada tras el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, situación que derivó en un mayor control iraní sobre el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave para el comercio energético internacional.

Aunque el eventual acuerdo con Omán busca ordenar la circulación de embarcaciones por esa vía, Baqai aclaró que la firma del entendimiento no implicará automáticamente que el estrecho vuelva a ser una zona completamente segura para la navegación internacional.

"Los factores que hacen inseguro el estrecho de Ormuz siguen existiendo por parte de Estados Unidos, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses", sostuvo el vocero iraní.

Durante las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró en varias oportunidades que Irán estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo para reabrir plenamente el paso marítimo. Sin embargo, Teherán rechazó esas afirmaciones y reiteró que cualquier entendimiento deberá contemplar también la situación de seguridad en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial, ya que por allí transitaba, antes del conflicto, cerca del 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Las restricciones impuestas sobre esa vía marítima durante los últimos meses provocaron fuertes subas en el precio internacional del petróleo y aumentaron la presión económica sobre los principales países consumidores, que siguen de cerca la evolución de las negociaciones entre Irán y Omán.