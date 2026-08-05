El nuevo puente avanza sobre el río: ya ejecutan los últimos pilotes en el Salado

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe ingresó en una nueva instancia sobre el cauce principal del río Salado, donde comenzaron a ejecutarse los últimos cinco pilotes y las seis columnas pendientes, correspondientes a una de las etapas técnicamente más complejas de toda la obra.

La novedad fue confirmada en las últimas horas por el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, quien informó que ya se trabaja en el pilote 132 de los 136 previstos para el proyecto. Las tareas se desarrollan sobre pontones en el río Salado, mientras continúan en paralelo otros frentes vinculados al montaje de la estructura del puente y a la transformación de los accesos en ambas ciudades.

Seghezzo destacó que la obra avanza con varios frentes de trabajo ejecutándose de manera simultánea y precisó que comenzó la construcción de los cinco pilotes y las seis columnas que restan en el cauce principal del río Salado.

Tal como había informado oportunamente Santotomealdía, esta etapa requiere una logística diferente a la utilizada en los sectores ejecutados desde tierra firme. Para ello se incorporó una plataforma flotante (pontón) especialmente preparada para operar maquinaria pesada sobre el agua y ejecutar las fundaciones correspondientes al tramo central del viaducto.

La perforación de uno de los últimos pilotes se realiza sobre una plataforma flotante en el cauce principal del río Salado. (Crédito: STD)

Hasta antes del inicio de estos trabajos, las únicas fundaciones pendientes correspondían precisamente al sector del cauce activo del río, donde las condiciones del terreno y la necesidad de trabajar sobre el agua convierten a esta instancia en una de las más exigentes desde el punto de vista técnico.

En su publicación, el titular de Vialidad Provincial también señaló que, mientras avanzan las tareas sobre el río, continúan colocándose vigas de la estructura del puente y ejecutándose las modificaciones en los accesos de Santa Fe y nuestra ciudad, en el marco de una obra que mantiene abiertos varios frentes de trabajo en forma simultánea.

La ejecución de estos últimos pilotes permitirá completar las fundaciones previstas sobre el cauce principal del Salado, un paso indispensable para que el proyecto continúe avanzando sobre el tramo central del nuevo puente, una de las estructuras de infraestructura más importantes que actualmente se construyen en la provincia.