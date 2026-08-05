Colapinto, entre los diez mejores pilotos de la F1 en la primera mitad de la temporada

Franco Colapinto fue incluido entre los diez pilotos con mejor rendimiento de la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1, de acuerdo con el Power Rankings oficial elaborado por la categoría, una clasificación que evalúa el desempeño individual de cada competidor sin tener en cuenta el potencial del monoplaza.

El piloto argentino de Alpine obtuvo un promedio de 7,0 puntos sobre 10, lo que le permitió ubicarse en el décimo puesto del ranking, compartiendo esa posición con el francés Isack Hadjar, integrante de Red Bull.

El Power Rankings es confeccionado por un panel de cinco especialistas que, tras cada Gran Premio, califican la actuación de los pilotos durante todo el fin de semana, incluyendo las sesiones de clasificación y la carrera. Luego, las puntuaciones se promedian para elaborar una tabla general que refleja el rendimiento individual a lo largo del campeonato.

Tras las 11 primeras fechas de la temporada, el ranking es liderado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien además encabeza el Campeonato Mundial de Pilotos con 219 puntos y una valoración media de 8,9. Detrás aparecen Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), ambos con 8,0.

En el cuarto lugar, con 7,6 puntos, figuran Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, y Liam Lawson (Racing Bulls). Más atrás se ubican Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), todos con 7,5, antes del empate entre Hadjar y Colapinto, que cierran el Top 10 con 7,0.

El reconocimiento llega luego de una sólida primera mitad de campeonato para el piloto de 23 años, que logró finalizar seis carreras en zona de puntos y acumula 19 unidades en el Campeonato Mundial de Conductores, donde ocupa la duodécima posición, mientras que Gasly suma 42 puntos.

En el análisis publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1, los especialistas destacaron la evolución del argentino durante su primera temporada completa en la categoría. "Ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine", señalaron.

Además, remarcaron que sus actuaciones fueron determinantes para que Alpine se mantenga en la pelea dentro del Campeonato de Constructores y consideraron que, si mantiene este nivel y continúa presionando a Gasly, sus posibilidades de seguir en el equipo la próxima temporada serán muy favorables.

El Gran Premio de Hungría, última competencia antes del receso de verano europeo, fue uno de los fines de semana más discretos del argentino. Allí recibió una calificación de 5 sobre 10, lo que redujo ligeramente su promedio, aunque no le impidió conservar un lugar entre los diez pilotos mejor valorados de la temporada.

Tras el receso, la Fórmula 1 retomará la actividad el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, donde Colapinto buscará sostener el rendimiento que lo llevó a ser reconocido entre los mejores del campeonato.