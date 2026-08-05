"Será un hecho histórico": Milei celebró la confirmación de la visita del Papa

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó el carácter histórico que tendrá el viaje, previsto para noviembre.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario expresó su satisfacción tras recibir la comunicación oficial del Vaticano. "Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año", escribió.

En el mismo mensaje, Milei recordó las fechas en las que el Pontífice permanecerá en el país y resaltó la importancia del acontecimiento. "Entre el 8 y el 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", afirmó.

El Presidente acompañó la publicación con dos emojis de leones, en alusión tanto al nombre elegido por el Papa como al símbolo con el que habitualmente se identifica y es identificado por sus seguidores.

La reacción del jefe de Estado se produjo poco después de que la Santa Sede confirmara oficialmente el viaje apostólico de León XIV a la Argentina, que formará parte de una gira por América del Sur y que incluirá también visitas a Uruguay y Perú.

Desde la Casa Rosada también celebraron la noticia y señalaron que la visita responde a la invitación formal realizada por el Gobierno nacional a comienzos de este año. En ese sentido, fuentes oficiales calificaron el anuncio como "una enorme alegría" y remarcaron que el viaje será un acontecimiento de gran relevancia para el país.

Además, indicaron que la confirmación es el resultado de las conversaciones mantenidas durante los últimos meses entre el Gobierno argentino y la Santa Sede para coordinar la agenda del Pontífice, cuya estadía incluirá actividades pastorales e institucionales en Buenos Aires, Luján y Córdoba.