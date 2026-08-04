La ONU alertó sobre un episodio de El Niño de gran intensidad y pidió reforzar la prevención

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el actual episodio del fenómeno El Niño alcanzó una intensidad que lo ubica entre los más importantes registrados y alertaron que podría incrementar la frecuencia y la intensidad de fenómenos climáticos extremos en distintas regiones del planeta durante los próximos meses.

Según el último informe difundido por ambos organismos, el fenómeno se desarrolla en un contexto marcado por temperaturas récord en los océanos y en la atmósfera, una situación que, según indicaron, podría potenciar sus efectos. En ese marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó: "El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento".

La OMM explicó que El Niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, un proceso que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en diferentes partes del mundo.

De acuerdo con las proyecciones citadas en el informe, 2026 podría ubicarse entre los cinco años más cálidos registrados, mientras que, si el fenómeno mantiene su intensidad, 2027 podría convertirse en el año más cálido del que se tenga registro.

Riesgos previstos

La actualización climática de la OMM prevé una alta probabilidad de temperaturas superiores a los valores normales en gran parte de las regiones continentales. Además, anticipa que algunas zonas podrían registrar lluvias por encima de lo habitual, mientras que otras enfrentarían sequías prolongadas.

Entre las regiones que, según el organismo, podrían verse más afectadas figuran África, el sur de Europa, la península Arábiga, el subcontinente indio, el este de Asia, América Central, el Caribe, el sur de África, gran parte de Sudamérica y Nueva Zelanda.

En relación con Argentina, el informe indica que aumenta la probabilidad de lluvias superiores a los valores normales en el sudeste de Sudamérica, especialmente durante el verano. En declaraciones citadas por el informe, el meteorólogo Marcelo Madelón sostuvo que ese escenario podría incrementar el riesgo de inundaciones en el centro y este del país, aunque aclaró que se trata de pronósticos basados en probabilidades y que los impactos finales dependerán de la evolución del fenómeno y de otros factores climáticos.

Además de las lluvias, la OMM señaló que el país también podría experimentar temperaturas por encima de los valores habituales, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria, los recursos hídricos y los sistemas de salud.

El llamado a la prevención

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, remarcó que la información climática solo resulta efectiva si se traduce en medidas concretas de preparación. "El Niño es uno de los fenómenos climáticos sujetos a un monitoreo más estrecho. Pero los pronósticos por sí solos no evitan los peligros; eso solo pueden hacerlo las personas", afirmó.

Por ese motivo, la OMM instó a gobiernos, organismos de emergencia y sectores productivos a fortalecer los sistemas de alerta temprana, planificar el uso de los recursos hídricos, reforzar la prevención de desastres y adoptar medidas anticipadas para reducir el impacto que puedan generar los eventos climáticos extremos.

El organismo recordó que continuará actualizando periódicamente sus pronósticos, ya que la evolución de El Niño y sus efectos dependerán de la interacción con otros patrones climáticos, por lo que recomendó seguir las informaciones oficiales durante los próximos meses.