Iván Delfino, el elegido por Colón para remplazar a Medrán

Iván Delfino quedó a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Colón. Aunque el club todavía no oficializó la contratación, diferentes fuentes vinculadas a la negociación aseguran que las partes alcanzaron un acuerdo de palabra y solo restan cuestiones administrativas para anunciar su regreso al banco rojinegro, donde reemplazará a Ezequiel Medrán.

El entendimiento se habría cerrado este lunes, luego de una reunión entre el director deportivo Diego Colotto, el propio Delfino y el representante del entrenador. En ese encuentro se terminaron de definir los últimos detalles del vínculo, que marcará el inicio de un segundo ciclo del DT al frente del Sabalero.

Si bien durante los últimos días Leandro Gracián aparecía como uno de los principales candidatos para asumir el cargo, finalmente la dirigencia se inclinó por un entrenador con amplio conocimiento del club y de la Primera Nacional, además de contar con experiencia reciente en la categoría.

La decisión también contó con el respaldo del presidente José Alonso, quien avaló la llegada de Delfino para intentar revertir el presente futbolístico del equipo en la recta final del campeonato.

De confirmarse oficialmente, el entrenador asumirá con el desafío de reencauzar la campaña de Colón, que hoy se encuentra a siete puntos del líder Ferro y a dos unidades de Deportivo Morón, aunque el conjunto bonaerense aún debe completar un partido pendiente.

En el club consideran que todavía hay margen para pelear por los puestos de arriba y confían en que el cambio de conducción técnica pueda representar un impulso para un plantel que viene de atravesar una serie de resultados adversos.

En su anterior paso por la institución, durante 2024, Delfino dirigió 27 partidos oficiales, con un balance de 13 victorias, siete empates y siete derrotas, lo que representó una efectividad del 56,8% y un promedio de 1,70 puntos por encuentro.

Luego de esa etapa, el entrenador condujo a Estudiantes de Río Cuarto, equipo con el que consiguió el ascenso en 2025, antecedente que fortaleció su candidatura para volver a Santa Fe.

Ahora, solo resta la confirmación oficial por parte de Colón para que Iván Delfino vuelva a ponerse al frente del plantel y comience formalmente su segundo ciclo como entrenador sabalero.