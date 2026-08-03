AMSAFE aseguró que la comunidad educativa acompañó el paro nacional en la provincia

Por Santotomealdía



El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, participó este lunes de la movilización nacional docente realizada en Buenos Aires en el marco del paro convocado por CTERA y aseguró que la comunidad educativa acompañó la medida de fuerza en la provincia de Santa Fe.

Durante la protesta, Alonso sostuvo que el reclamo busca que el Gobierno nacional restituya los fondos destinados al sistema educativo y afirmó que, en la provincia, las familias respaldaron la protesta docente. En ese sentido, el gremio difundió en sus redes sociales imágenes de aulas y patios vacíos, que presentó como una muestra del acompañamiento de la comunidad.

"Una importante cantidad de compañeras y compañeros de AMSAFE nos encontramos en Buenos Aires movilizando junto a todos los docentes del país en este paro nacional docente que estamos llevando adelante exigiendo al Gobierno Nacional que se haga responsable de la educación y envíe a las provincias todos los fondos que corresponden", expresó Alonso.

El dirigente sindical sostuvo que la administración nacional "está desfinanciando el sistema educativo" y reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del envío de recursos para materiales didácticos, infraestructura escolar, formación docente, becas y refuerzo nutricional.

Asimismo, afirmó que la docencia reclama "una escuela pública que sea garante de derechos" y manifestó el rechazo del gremio a cualquier intento de privatización del sistema educativo.

En otro tramo de su mensaje, Alonso agradeció el respaldo de la comunidad educativa. "Hoy, en la provincia de Santa Fe, la comunidad está acompañando a las maestras, a los maestros y a los profesores. Hoy la comunidad está acompañando a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación", expresó.

En ese marco, AMSAFE publicó durante la jornada fotografías y videos de establecimientos educativos con escasa presencia de alumnos y aseguró que esas imágenes reflejan el apoyo de las familias a la medida de fuerza. Finalmente, Alonso concluyó su mensaje con un nuevo cuestionamiento a la decisión del Gobierno provincial de descontar el día de paro a quienes adhirieron a la protesta: "No queremos extorsiones, queremos una escuela pública que sea garante de derechos", sostuvo.