Milei: "La reforma del Banco Central es el proyecto más importante que vamos a impulsar este año"

El presidente Javier Milei volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y aseguró que se trata del "proyecto más importante" que el Gobierno impulsará este año en el Congreso. Según afirmó, el objetivo es "blindar" a la autoridad monetaria para evitar que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público mediante la emisión de dinero.

El mandatario sostuvo que "no alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si una próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario". En ese sentido, afirmó que erradicar la inflación es la única manera de proteger el esfuerzo de la población.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario Río Negro, luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, presentado días atrás mediante una cadena nacional.

Milei remarcó que la iniciativa propone establecer por ley que la única misión del Banco Central sea preservar el valor de la moneda y que quede expresamente prohibido financiar al Tesoro Nacional. Además, planteó la necesidad de garantizar la independencia de la entidad.

"Tenemos que blindar a los presidentes del Banco Central de ser removidos por el poder de turno, que siempre es caprichoso", expresó.

Durante la entrevista, el Presidente también volvió a referirse a la situación del sector agropecuario y ratificó su intención de eliminar las retenciones. Señaló que el campo constituye una prioridad tanto por razones económicas como por una cuestión de equidad tributaria.

"Con el tiempo buscaremos eliminar de forma definitiva las retenciones", sostuvo, al tiempo que aseguró que la reducción de impuestos podrá sostenerse sin comprometer el equilibrio fiscal.

Asimismo, destacó que el crecimiento de sectores como la minería y la energía permitirá diversificar la generación de divisas del país, aunque reiteró que el campo seguirá siendo uno de los principales motores de la economía argentina.

Por último, Milei afirmó que desde el inicio de su gestión el Gobierno redujo impuestos por el equivalente a 2,5 puntos del PBI y defendió el ajuste fiscal implementado, al considerar que permitió devolver recursos al sector privado y mejorar las condiciones para la inversión.