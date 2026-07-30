ASOEM denuncia una "doble vara" del Municipio de Sauce Viejo para reconocer a las organizaciones sindicales

ASOEM cuestionó los criterios aplicados por el Municipio de Sauce Viejo para conformar la Mesa Paritaria y aseguró que un documento oficial del entonces Ministerio de Trabajo de la Nación pone en duda los fundamentos utilizados por el Ejecutivo para reconocer a otra organización sindical. Según el gremio, la resolución establece un alcance territorial que no coincide con el invocado por la administración municipal.

El planteo se da en el marco del conflicto sindical que atraviesa el Municipio de Sauce Viejo. De acuerdo con ASOEM, el Ejecutivo decidió reconocer a la Unión de Trabajadores Municipales de Santa Fe (UTRAM) como organización habilitada para integrar la Mesa Paritaria, mientras continúa desconociendo la representación que el sindicato afirma ejercer en esa jurisdicción.

En un comunicado difundido este jueves, ASOEM señaló que la Resolución Nº 848/2006 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el 11 de septiembre de 2006, otorgó la inscripción gremial a UTRAM para agrupar al personal en relación de dependencia de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, el Concejo Deliberante y el Instituto Municipal de la Vivienda, con zona de actuación en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

El sindicato sostuvo que en ningún apartado de esa resolución se menciona al departamento La Capital ni a municipios como Sauce Viejo, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón o Arroyo Leyes, por lo que considera que el contenido del acto administrativo "pone en discusión" los fundamentos utilizados por el Ejecutivo municipal para justificar el reconocimiento de esa organización sindical.

En ese contexto, ASOEM afirmó que los criterios para reconocer a las organizaciones sindicales deben ser uniformes, objetivos y respetar el principio de igualdad, sin afectar la libertad sindical ni el derecho de los trabajadores a elegir quiénes los representan. En ese sentido, sostuvo que el Municipio no puede exigirle requisitos distintos de los que consideró suficientes para reconocer a otra organización, ya que ello implicaría aplicar criterios desiguales.

Finalmente, el gremio manifestó que la continuidad de decisiones destinadas a desconocer la representación sindical elegida por los trabajadores podría encuadrarse dentro de las prácticas desleales previstas por la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551, al entender que obstaculizan el normal ejercicio de la actividad gremial.

Por ese motivo, ASOEM instó al Ejecutivo Municipal de Sauce Viejo a dejar de aplicar criterios que considera discriminatorios, respetar la voluntad expresada por los trabajadores y convocar de manera inmediata a la Mesa Paritaria con la participación de la representación que el sindicato considera legítima, garantizando un ámbito de negociación colectiva ajustado a la legislación vigente.