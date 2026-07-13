El Gobierno convocó a la paritaria docente y los gremios ya adelantaron sus principales reclamos

Por Santotomealdía



Después de varios reclamos sindicales, el Gobierno de Santa Fe convocó formalmente a una nueva reunión de la paritaria docente, que se realizará el próximo jueves 16 de julio, a las 13.30, en la sede del Ministerio de Trabajo. Será el primer encuentro para discutir la política salarial del segundo semestre y otros reclamos planteados por los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

Tanto AMSAFE como SADOP confirmaron que participarán de la reunión y adelantaron las principales demandas que llevarán a la mesa de negociación. Mientras el gremio que representa a los docentes públicos ratificó su pedido de una recomposición del 35% del poder adquisitivo perdido, el sindicato de los docentes privados volvió a reclamar "una recomposición salarial justa y real que permita recuperar el salario frente a la inflación".

Los reclamos de AMSAFE

A través de un comunicado, AMSAFE informó que llegará a la reunión con un pliego de demandas que incluye una cláusula de actualización automática para evitar que los salarios continúen perdiendo frente a la inflación y la recuperación del 35% del poder adquisitivo, porcentaje que el gremio sostiene que se perdió desde el inicio de la actual gestión provincial.

Además, reclamará la derogación del presentismo, el pago simultáneo de los aumentos salariales para docentes activos y jubilados, la eliminación del aporte solidario y la convocatoria urgente a concursos de titularización y traslados en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Desde el sindicato señalaron además que la defensa del salario, las condiciones de trabajo y la escuela pública serán los ejes centrales de su participación en la negociación.

La postura de SADOP

Por su parte, SADOP confirmó que también participará del encuentro y reafirmó su respaldo al ámbito paritario como espacio de negociación colectiva.

En ese sentido, el gremio sostuvo que volverá a exigir una recomposición salarial justa y real que permita recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Una negociación esperada

La convocatoria llega luego de varias semanas de reclamos por parte de los sindicatos docentes, que venían solicitando la reapertura de la discusión salarial para el segundo semestre.

En las últimas semanas, dirigentes de AMSAFE habían advertido que los salarios docentes continuaban perdiendo frente a la inflación y reclamaban que la negociación no se limitara únicamente a la cuestión salarial, sino que también abordara temas vinculados con las condiciones de trabajo, la carrera docente y la salud laboral.