Milagro en Santa Fe: una joven cayó desde un cuarto piso al intentar ingresar a su departamento y está fuera de peligro

Una joven de 28 años protagonizó un hecho que pudo haber terminado en tragedia durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Santa Fe. Tras regresar de los festejos por el triunfo de la Selección argentina, descubrió que había perdido las llaves de su departamento e intentó ingresar escalando por el exterior del edificio. Durante la maniobra perdió el equilibrio, cayó desde un cuarto piso y, de manera casi milagrosa, solo sufrió lesiones leves.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en un edificio ubicadoen San Martín al 7200. Según trascendió, la joven pretendía descender desde el balcón de su departamento hacia el ventanal del piso inferior para ingresar a la vivienda, pero cayó desde una altura aproximada de diez metros.

La protagonista, identificada como Noelia, explicó que había logrado ingresar al edificio, aunque no a su departamento, ya que había perdido las llaves tras regresar de los festejos por la victoria de la Selección argentina. Ante esa situación, decidió intentar ingresar por el balcón de un vecino, pero perdió el equilibrio durante la maniobra.

Un techo evitó una tragedia

De acuerdo con las primeras actuaciones, durante la caída el cuerpo de la joven impactó sobre el techo de una construcción ubicada en el primer piso, una estructura que amortiguó gran parte del golpe y evitó consecuencias mucho más graves antes de que alcanzara el suelo.

Vecinos del edificio escucharon un fuerte estruendo y salieron inmediatamente a asistirla. Según relataron, la encontraron consciente, aunque con fuertes dolores, y dieron aviso a la Policía y a los servicios de emergencia.

Siete horas esperando ayuda

La joven contó que, tras el impacto, permaneció inmóvil durante varias horas porque su cuerpo no respondía. Finalmente, los vecinos alertaron a la Policía y al Servicio de Emergencias 107, cuyos profesionales la inmovilizaron y la trasladaron al Hospital José María Cullen.

En el centro de salud, los médicos comprobaron que, pese a la violencia de la caída, no presentaba fracturas ni lesiones internas de gravedad. Solo fue necesario realizarle una sutura en el cuero cabelludo y mantenerla algunas horas en observación antes de otorgarle el alta médica.

Ya recuperándose del episodio, Noelia señaló que únicamente debieron realizarle una sutura y que no sufrió fracturas ni derrames. La joven, que ya recibió el alta médica, definió lo ocurrido como "un milagro", luego de sobrevivir a una caída de aproximadamente diez metros con lesiones leves.