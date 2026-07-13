Las inhibiciones en FIFA, la principal preocupación de Unión a días del debut en el Clausura

A menos de dos semanas del inicio del Torneo Clausura, la principal preocupación de la dirigencia de Unión ya no pasa por el mercado de pases, sino por las dos inhibiciones que el club mantiene vigentes en la FIFA. Mientras el plantel continúa con la preparación bajo las órdenes de Leonardo Madelón, las sanciones impiden inscribir a los refuerzos y amenazan con condicionar el debut oficial.

Si el campeonato comenzara hoy, el entrenador no podría contar con las incorporaciones realizadas en este mercado de pases, ya que las inhibiciones continúan activas. Hasta el momento, Mauro Luna Diale ya se sumó al plantel, mientras que Ignacio Malcorra y Juan De Dios Pintado aparecen muy cerca de convertirse en nuevos jugadores rojiblancos.

El debut de Unión será el viernes 24 de julio, desde las 21.15, frente a Platense, en Vicente López, por lo que el tiempo comienza a jugar un papel determinante para resolver la situación administrativa.

Las deudas que mantienen las sanciones

Una de las inhibiciones responde a una deuda cercana a 90.000 dólares con el delantero ecuatoriano José Enrique Angulo.

La segunda representa un compromiso económico mucho mayor y está vinculada con la transferencia del defensor uruguayo Maizon Rodríguez. En este caso, Unión mantiene una deuda con Juventud Las Piedras que ronda los 500.000 dólares.

La institución había adquirido el 50% de los derechos económicos del futbolista en una operación cercana a los 825.000 dólares, apostando tanto a su rendimiento deportivo como a una futura transferencia.

El dinero que puede destrabar el conflicto

En la dirigencia existe optimismo respecto de una pronta solución, impulsada por los ingresos que dejarán dos ventas concretadas durante este mercado. Por un lado, Unión recibirá unos 2,2 millones de dólares limpios por la transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo.

A ese ingreso se suma la venta de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania, una operación pactada en tres cuotas de 600.000 dólares, de las cuales la primera ya fue abonada o está próxima a hacerse efectiva.

Con esos recursos, el club pretende comenzar a ordenar sus cuentas y una de las prioridades será cancelar o renegociar las obligaciones que mantienen activas las inhibiciones.

En el caso de la deuda con Juventud Las Piedras, incluso se analiza la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo de pago que permita levantar la sanción sin necesidad de cancelar la totalidad del monto de manera inmediata.

Un plantel que también sufrió bajas

La necesidad de resolver las inhibiciones también está directamente relacionada con la conformación del plantel. Durante este mercado de pases, Unión ya perdió a Mateo Del Blanco y Rafael Profini, mientras que el capitán Mauro Pittón mantiene negociaciones avanzadas para continuar su carrera en el Tenerife, de España, por lo que su salida también podría concretarse en los próximos días.

En ese contexto, habilitar a los refuerzos se vuelve una prioridad para Leonardo Madelón, que necesita contar con alternativas para reemplazar a los futbolistas que dejaron la institución.

Con el debut en el Clausura cada vez más cerca, la dirigencia rojiblanca sabe que levantar las inhibiciones será un paso indispensable para afrontar el campeonato con el plantel completo y sin condicionamientos reglamentarios.