Medrán: "Estamos trabajando para animar el torneo como lo pide la camiseta de Colón"

La contundente victoria de Colón por 4 a 0 frente a Central Norte dejó más que satisfecho a Ezequiel Medrán. Tras el encuentro disputado en el estadio Brigadier López, el entrenador resaltó el rendimiento colectivo de su equipo, valoró el trabajo realizado en el mercado de pases y comenzó a palpitar el compromiso del próximo viernes ante Ferro, líder de la Zona A de la Primera Nacional.

"El equipo se pudo imponer futbolísticamente, con buenos recursos y generó situaciones. Hemos conseguido una victoria sólida", expresó Medrán durante la conferencia de prensa, luego de una actuación en la que el Sabalero fue ampliamente superior y sumó su segunda victoria consecutiva.

Respaldo al mercado de pases

El entrenador también se refirió a las incorporaciones realizadas durante el receso y destacó el trabajo desarrollado junto al director deportivo Diego Colotto.

"Trabajamos mucho por los refuerzos junto a Diego Colotto y su equipo. El mercado de mitad de año es duro, difícil y complejo, pero estamos conformes con lo que hemos incorporado para pensar futbolísticamente en lo que viene", sostuvo.

En ese sentido, explicó que Gabriel Risso Patrón ya está habilitado para jugar, aunque recién se incorporó a los entrenamientos durante el fin de semana, por lo que todavía necesita alcanzar su mejor condición física.

Respecto de Leandro Gárate, confirmó que aún resta completar el trámite de habilitación. Además, lo definió como "un 9 referente de área", capaz de competir por el puesto con Alan Bonansea o incluso compartir el ataque en determinados momentos del partido.

El desafío ante Ferro

Con Colón ubicado como escolta del líder tras disputarse la fecha 20, Medrán evitó cualquier exceso de confianza y destacó la importancia de mantener la calma en una categoría tan pareja como la Primera Nacional.

"La dinámica de la categoría es mantener la calma y tener mejores resoluciones en momentos importantes. Estamos trabajando para animar el torneo como lo pide la camiseta de Colón", afirmó.

En relación con el encuentro del próximo viernes en Caballito, reconoció el buen presente de Ferro, aunque aseguró que su equipo afrontará ese compromiso con confianza.

"Ferro está atravesando un gran momento, sostiene un buen rendimiento desde hace tiempo y está bien posicionado. Ahora tenemos que pensar cómo plantear el partido, con tranquilidad, convicción y siendo extremadamente inteligentes", señaló.

Un mensaje para los hinchas

Antes de cerrar la conferencia, el entrenador también tuvo palabras para los simpatizantes rojinegros, a quienes convocó a acompañar al equipo en la recta final del campeonato.

"Que acompañen, porque vamos a necesitar de ellos hasta el final. Esta victoria nos da la posibilidad de volvernos a ilusionar", expresó.

Con 35 puntos y ubicado como escolta de Ferro, Colón llegará al duelo del próximo viernes con el envión anímico que dejó la goleada sobre Central Norte y con la posibilidad de descontarle puntos al líder en uno de los encuentros más importantes de la temporada.