Declara el exdirector de ARSAT detenido en una causa por presuntos sobornos y fraude

El exdirector de la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT, Facundo Leal, comparece este lunes ante la Justicia federal de San Isidro, donde presta declaración indagatoria en el marco de una investigación por presuntos sobornos, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Leal, que permanece detenido, fue trasladado desde el penal de Marcos Paz hasta los tribunales federales ubicados en General Paz al 500, donde fue ingresado por un acceso lateral para comparecer ante el juez federal Lino Mirabelli, quien dispuso la citación a pedido del fiscal Fernando Domínguez.

En la misma causa también fue convocado a declarar Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo que ocupó durante 2025 antes de presentar su renuncia. Boschin llegó a los tribunales antes del horario previsto y evitó formular declaraciones ante la prensa.

La investigación

La causa se originó tras un robo ocurrido el 4 de enero de 2024 en un predio de San Fernando, donde se almacenaban equipos tecnológicos pertenecientes a ARSAT. A partir de ese episodio, la Justicia detectó una serie de presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas con los servicios de logística y custodia del material.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, directivos de ARSAT habrían direccionado contratos en favor de la empresa privada Argentina Logistic Services (ALS) mediante un acuerdo ilegal que evitó la competencia con otras compañías del sector.

La investigación sostiene que las contrataciones fueron aprobadas sin intervención del Directorio de ARSAT y sin los dictámenes técnicos correspondientes. Además, la empresa adjudicataria no habría contado con las condiciones mínimas de seguridad para resguardar los equipos tecnológicos, situación que habría facilitado el robo y el deterioro de materiales valuados en 151.000 dólares.

Los elementos sustraídos corresponden a "shelters", contenedores tecnológicos utilizados para ampliar la Red Federal de Fibra Óptica.

Los investigadores determinaron que, a través de estas contrataciones, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por más de 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos. El análisis de comunicaciones telefónicas entre los imputados también habría permitido detectar conversaciones que, según la fiscalía, evidencian una planificación para favorecer a la empresa privada.

Los otros imputados

Además de Leal y Boschin, la Justicia citó a declaración indagatoria a Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, exintegrantes de la conducción de ARSAT. Todos deberán comparecer durante esta semana.

Como parte de la investigación, el juez Mirabelli dispuso la prohibición de salida del país, el embargo preventivo de bienes y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados para analizar la evolución de sus patrimonios.

Otra causa por drogas y el secuestro de dinero

Leal permanece detenido luego de un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía Federal Argentina secuestró ketamina, cocaína y pastillas de MDMA. Por ese hallazgo fue procesado con prisión preventiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en una causa que actualmente tramita en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas.

Durante los procedimientos realizados en inmuebles de Buenos Aires y Mendoza también fueron secuestrados 2,4 millones de dólares en efectivo, dinero cuyo origen la Justicia intenta determinar para establecer si podría estar vinculado con el presunto cobro de dádivas.

Además, las fuerzas de seguridad incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, entre ellos micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. No obstante, un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que esos equipos no fueron utilizados para realizar actividades ilegales.