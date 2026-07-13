Sube el petróleo tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

Los precios internacionales del petróleo registran una fuerte suba este lunes como consecuencia de la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y de la creciente incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de crudo.

El Brent, referencia para Europa, avanza 2,51% y cotiza en 77,92 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube 2,73% y se ubica en 73,36 dólares por barril, acercándose nuevamente a los valores previos al acuerdo de tregua entre ambos países.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí sobre Teherán, el 28 de febrero, el Brent se negociaba en torno a los 73 dólares por barril. Tras el acuerdo de paz alcanzado entre las partes, el precio había regresado a esos niveles, aunque en los últimos días retomó la tendencia alcista.

El nuevo incremento se produjo luego de que Estados Unidos e Irán reanudaran las hostilidades, tras el fin de la tregua. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "el alto el fuego ha terminado", aunque aseguró que las vías de diálogo con Irán permanecen abiertas.

En las últimas horas, Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva sobre territorio iraní, mientras que el régimen de Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, una decisión que fue desmentida por Washington.

Desde el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguraron que el estrecho permanece abierto y que el tránsito marítimo continúa con normalidad. En la misma línea, Trump sostuvo que la vía navegable sigue operativa y defendió la ofensiva militar estadounidense.

La situación mantiene en alerta a los mercados internacionales debido a que por el estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Cualquier alteración en esa ruta genera preocupación por un eventual impacto en el abastecimiento global y en los precios de la energía.

En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que durante 2026 el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre un 20% y un 25% por encima del registrado este año. Además, advirtió que ese incremento podría sumar entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales a la inflación anual en los países de la región. Para Argentina, el organismo proyectó un impacto de entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales sobre la inflación.