El 86% de los argentinos asegura que su salario perdió frente a la inflación

La situación económica continúa impactando en la percepción que los argentinos tienen sobre su calidad de vida. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, el 50,2% de la población se considera de clase baja, mientras que el 86,1% sostiene que su salario perdió frente a la inflación.

El estudio también muestra que el 61% de los consultados asegura que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, lo que refleja las dificultades que enfrentan numerosos hogares para sostener su poder adquisitivo. En contraste, solo el 13% afirmó llegar a fin de mes y, además, poder ahorrar.

En cuanto a la percepción sobre la pertenencia social, el informe indica que casi cuatro de cada diez argentinos se consideran de clase media, mientras que apenas el 10,5% se identifica como parte de la clase alta.

Uno de los datos más relevantes del relevamiento señala que ocho de cada diez argentinos consideran que sus ingresos no lograron acompañar el ritmo de la inflación. La percepción atraviesa incluso a quienes respaldan al Gobierno nacional: el 70,2% de los votantes oficialistas considera que su salario perdió poder de compra, porcentaje que asciende al 96,6% entre quienes se identifican con la oposición.

La pérdida de capacidad adquisitiva también se refleja en la posibilidad de afrontar los gastos mensuales. Entre quienes se consideran de clase alta, solo el 11,8% reconoce quedarse sin ingresos antes del día 20. En la clase media, esa cifra trepa al 43%, mientras que entre quienes se identifican como clase baja alcanza el 86,1%.

El informe además revela un alto nivel de desconfianza hacia las estadísticas oficiales. El 68,8% de los encuestados considera que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja el aumento de precios que percibe en su vida cotidiana. Ese porcentaje se eleva a casi 84% entre quienes se consideran de clase baja.

Respecto de las perspectivas económicas, el 55,1% de los consultados cree que "lo peor está por venir", mientras que el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás. La percepción varía según la identificación política: entre los votantes de Javier Milei, el 55,4% sostiene que la situación comenzará a mejorar, mientras que entre quienes apoyan a la oposición apenas el 3,4% comparte esa visión.

El relevamiento también indagó sobre las principales preocupaciones de la sociedad. Ante una pregunta espontánea, la corrupción apareció como el principal problema del país, seguida por la figura del presidente Javier Milei y luego por la economía. Cuando la consulta se realizó con opciones predeterminadas, la corrupción volvió a ocupar el primer lugar, seguida por los ingresos y salarios y la incertidumbre económica.

Por último, el estudio detectó una leve mejora en la imagen del Gobierno nacional. La desaprobación de la gestión de Javier Milei descendió de 61,2% en mayo a 56,6% en junio, mientras que la aprobación pasó de 32,2% a 33,2%, interrumpiendo cuatro meses consecutivos de caída. Según el análisis de Zentrix Consultora, este cambio no responde a una mejora de la economía, sino a que una parte de la sociedad habría incorporado el ajuste como parte del escenario actual.