Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en una semifinal cargada de historia

La selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 con la camiseta azul, una decisión que quedó confirmada por la FIFA al definirse la indumentaria que utilizarán ambos equipos. Al ser designada administrativamente como visitante, la Albiceleste lucirá nuevamente la casaca alternativa en un duelo que inevitablemente remite a algunos de los capítulos más emblemáticos de la historia mundialista.

La elección de la camiseta tiene un fuerte valor simbólico, ya que fue la misma con la que Argentina derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en los cuartos de final de México 1986, en el inolvidable partido en el que Diego Maradona convirtió los históricos goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

La camiseta azul también acompañó a la Selección en otro antecedente exitoso frente a los ingleses: los octavos de final de Francia 1998, cuando el equipo dirigido por Daniel Passarella igualó 2 a 2 y luego avanzó a los cuartos de final al imponerse 4 a 3 en la definición por penales, con Carlos Roa como una de las grandes figuras.

En cambio, las dos veces que Argentina enfrentó a Inglaterra en los Mundiales con la camiseta celeste y blanca fueron con derrotas. Ocurrió en Inglaterra 1966, por 1 a 0, en el recordado encuentro marcado por la expulsión de Antonio Rattín, y también en Corea-Japón 2002, cuando los ingleses volvieron a imponerse por la mínima con un gol de penal de David Beckham.

El único antecedente mundialista desfavorable de la Selección con la camiseta azul frente a Inglaterra se registró en Chile 1962, cuando el conjunto británico ganó 3 a 1.

Mientras tanto, el plantel dirigido por Lionel Scaloni completó su primer entrenamiento con vistas al compromiso del miércoles y tiene previsto viajar este lunes hacia Atlanta, donde ultimará la preparación para una semifinal que volverá a enfrentar a dos selecciones con una larga historia de cruces mundialistas.

Tras la clasificación conseguida frente a Suiza, Lionel Messi también se refirió al próximo rival y reconoció que se tratará de un partido especial. "Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es: una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección", expresó el capitán argentino.