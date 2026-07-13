La Policía realizó tres procedimientos en Santo Tomé y Sauce Viejo con cuatro personas aprehendidas o demoradas

Por Santotomealdía

Personal del Comando Radioeléctrico realizó tres procedimientos en las últimas horas en Santo Tomé y Sauce Viejo, que derivaron en la aprehensión de tres hombres y la demora de una mujer. Dos de los operativos estuvieron vinculados al secuestro de armas blancas y el restante a una investigación por una presunta tentativa de robo.

Según informó la Policía, las intervenciones se concretaron en distintos puntos de ambas localidades y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los procedimientos se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre una presunta tentativa de robo en inmediaciones de Buenos Aires y Pasaje Misiones, en nuestra ciudad. Al arribar al lugar, los efectivos fueron entrevistados por una mujer de 36 años, quien manifestó que, a través de las cámaras de seguridad de su vivienda, observó a un hombre que aparentemente intentaba cortar cables desde un arbusto ubicado sobre la vereda.

Siempre de acuerdo con la información policial, la denunciante y su pareja salieron del domicilio y le exigieron al sospechoso que desistiera de su accionar, tras lo cual el hombre se retiró del lugar. Al revisar nuevamente las imágenes, las víctimas advirtieron que el supuesto involucrado estaba acompañado por una mujer.

Con las características aportadas, los uniformados realizaron un patrullaje por la zona y localizaron a ambos en Buenos Aires y Pasaje Misiones, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 23 años y a la demora de una mujer de 28 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En otro operativo realizado en 4 de Enero al 900, también en nuestra ciudad, efectivos del Comando Radioeléctrico llevaron adelante un procedimiento preventivo durante el cual aprehendieron a un hombre de 33 años. Según el parte policial, durante el chequeo le secuestraron un cuchillo con una hoja metálica de aproximadamente 10 centímetros y cabo plástico color naranja, que además contaba con una funda del mismo color con la inscripción "BAHCO". Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría 15.

Finalmente, en un procedimiento realizado en Sauce Viejo, en inmediaciones de calles 6 y 17, personal policial aprehendió a un hombre de 32 años tras una intervención originada por un aviso al 911. De acuerdo con las fuentes policiales, durante el chequeo preventivo los efectivos secuestraron una cuchilla tipo cocina, sin mango, con una hoja de aproximadamente 22 centímetros, por lo que el involucrado fue trasladado en calidad de aprehendido por una presunta infracción al artículo 110.