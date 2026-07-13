El Municipio inició tareas de mantenimiento en los pozos que abastecen el tanque de Villa Libertad

La Municipalidad informó que desde este lunes y hasta el jueves podrían registrarse bajas transitorias de presión y, en algunos casos, turbiedad momentánea del agua en el sector abastecido por el Tanque Villa Libertad, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que comenzaron sobre los pozos que alimentan ese sistema.

Según se indicó, los trabajos consisten en la limpieza y desinfección de los tres pozos y se realizan de manera escalonada, dejando fuera de servicio una perforación por vez durante aproximadamente 24 horas, con el objetivo de evitar la interrupción total del servicio.

De acuerdo con el cronograma informado por el Municipio, este lunes se interviene el Pozo N° 1, ubicado en Santa Fe entre Valdez y Almaraz. El martes volverá a ponerse en funcionamiento esa perforación y se trabajará sobre el Pozo N° 2, ubicado en Santa Fe entre Almaraz y Bieler Haas. El miércoles se rehabilitará el segundo pozo y comenzarán las tareas en el Pozo N° 3, situado en la esquina de Corrientes y Santa Fe. Finalmente, el jueves se pondrá nuevamente en servicio la última perforación intervenida.

El Municipio informó además que, en una próxima etapa, cuya fecha será confirmada oportunamente, se llevará adelante la desinfección integral de toda la red de distribución correspondiente a ese sistema.

Por último, se recomendó a los vecinos hacer un uso racional del agua mientras se desarrollan las tareas. Asimismo, se indicó que antes de reincorporar cada pozo al servicio se realizan controles de cloro residual y análisis bacteriológicos para garantizar la calidad del agua distribuida.