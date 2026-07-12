Sinner derrotó a Zverev y se consagró bicampeón de Wimbledon

Jannik Sinner volvió a escribir una página dorada en el tenis mundial. El italiano derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6(7)-7, 7-6(2), 6-3 y 6-4 y se consagró campeón de Wimbledon por segundo año consecutivo, en una final que se extendió por casi cuatro horas.

Con esta victoria, el número 1 del ranking ATP conquistó el quinto Grand Slam de su carrera y se convirtió en el décimo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título en el tradicional torneo disputado en el All England Club.

El primer set mostró una gran paridad entre ambos tenistas, que sostuvieron sus servicios y llevaron la definición al tie break. Allí, Zverev aprovechó una de sus oportunidades y se quedó con el desempate por 9-7, para adelantarse en el marcador y cortar una racha de 14 sets consecutivos perdidos frente al italiano.

Lejos de sentir el impacto, Sinner reaccionó en el segundo parcial. El desarrollo volvió a ser equilibrado y, una vez más, el desenlace llegó al tie break. En esa instancia, el italiano mostró toda su jerarquía, se impuso por 7-2 e igualó el encuentro.

El momento decisivo llegó en el tercer set. Con el marcador 3-3, Sinner consiguió el primer quiebre del partido luego de un punto muy disputado en el que incluso sufrió un resbalón. El italiano aprovechó el envión anímico para quedarse con el parcial por 6-3, mientras que la frustración llevó a Zverev a arrojar su raqueta contra el césped.

En el cuarto set, el alemán intentó mantenerse en partido, pero Sinner volvió a marcar la diferencia en los momentos clave. Un nuevo quiebre para colocarse 4-3 arriba terminó siendo determinante para encaminar la victoria.

Con un cierre sólido y sin dejar margen para la reacción de su rival, el italiano selló el 6-4 definitivo, levantó nuevamente el trofeo de Wimbledon y reafirmó su condición de número 1 del mundo y una de las máximas figuras del tenis internacional.