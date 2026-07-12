Asesinaron a balazos a un joven de 20 años en medio de los festejos por la Selección argentina

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, en la ciudad cordobesa de San Francisco. La Justicia investiga si el ataque estuvo relacionado con las celebraciones o si se trató de un hecho ajeno que coincidió con la concentración de personas.

El crimen ocurrió en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, donde efectivos policiales encontraron a la víctima tendida en la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego. El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después a causa de las lesiones.

Tras identificar a la víctima, los investigadores establecieron que tenía antecedentes penales y que se encontraba en libertad condicional al momento del ataque.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, que realizó distintas tareas para reconstruir la secuencia del homicidio. Como resultado de esas diligencias, los pesquisas lograron identificar al presunto autor del crimen.

Sobre el sospechoso ya pesa un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras continúan los operativos para localizarlo y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Los investigadores trabajan para determinar el móvil del asesinato y establecer si el hecho estuvo vinculado con los festejos por el triunfo de la Selección argentina o si ocurrió por motivos previos y coincidió con la gran cantidad de personas reunidas en la zona.

En tanto, durante las celebraciones por la clasificación del seleccionado nacional también se registraron incidentes en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Según informó el SAME, 13 personas fueron asistidas por distintas lesiones ocurridas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Entre los casos de mayor gravedad se encuentra el de un hombre que sufrió un fuerte golpe en el cráneo, presuntamente provocado por un martillo, y fue trasladado al Hospital Argerich con un traumatismo de cráneo y una herida cortante. Además, otros dos hombres fueron derivados por lesiones en la cabeza, mientras que también se asistió a una persona intoxicada y a otra con una herida cortante en un ojo, provocada por un vidrio.