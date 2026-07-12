Tragedia en Viña del Mar: un integrante de la Armada atropelló y mató a seis personas

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo luego de que un automóvil atropellara a una multitud en las inmediaciones de la feria de Caupolicán, en Viña del Mar, Chile. El conductor, un integrante de la Armada chilena que se encontraba fuera de servicio, fue detenido y las autoridades investigan las causas del hecho.

Según informó la policía, el vehículo habría perdido el control por motivos que todavía no fueron establecidos y embistió a varias personas que se encontraban al costado de la feria. El hecho ocurrió en la ciudad costera ubicada a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago.

El coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, confirmó que seis personas fallecieron como consecuencia del impacto y que otras siete resultaron heridas, aunque aclaró que ninguna de ellas se encuentra en riesgo de vida.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por la policía, el automóvil circulaba a alta velocidad por una calle lindera al predio ferial antes de perder el control y atropellar a las víctimas.

Tras el incidente, el conductor fue detenido y será sometido a un examen de alcoholemia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si las personas fallecidas eran feriantes o transeúntes. Según informó el portal Emol, las víctimas fatales son tres hombres y tres mujeres, todos adultos.