Domingo 12 de julio de 2026
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Internacionales — 12.07.2026 —

Un incendio en un pub de Bangkok causó al menos 27 muertos y varios heridos

El fuego se desató durante la madrugada del lunes en un local ubicado al norte de la capital de Tailandia. Las autoridades confirmaron que varias personas permanecen internadas y que las causas del siniestro aún son investigadas.

La policía investiga las causas del incendio en un pub de Bangkok (Foto: AP Photo/Sakchai Lalit)
La policía investiga las causas del incendio en un pub de Bangkok (Foto: AP Photo/Sakchai Lalit)

Al menos 27 personas murieron y varias resultaron heridas como consecuencia de un incendio que se desató durante la madrugada del lunes en un pub de Bangkok, la capital de Tailandia. Las autoridades informaron que el fuego ya fue controlado, mientras continúan las tareas para determinar qué originó el siniestro.

Según informaron los equipos de emergencia, el incendio fue reportado alrededor de la medianoche del domingo. Las imágenes difundidas por rescatistas muestran una gran columna de fuego y humo negro saliendo por la entrada principal del local, mientras decenas de personas intentaban escapar.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se trasladó hasta el lugar de la tragedia y confirmó que 27 personas fallecieron, además de señalar que varios heridos fueron derivados a distintos hospitales. El funcionario indicó que la investigación sobre las causas del incendio permanece en curso.

Los bomberos lograron controlar las llamas tras aproximadamente 30 minutos de trabajo. Una vez extinguido el fuego, las imágenes del interior del establecimiento mostraban mesas y sillas completamente carbonizadas, además de severos daños en la estructura del pub.

La tragedia volvió a poner en foco antecedentes similares ocurridos en Tailandia. En 2022, un incendio en un pub de música del este del país provocó la muerte de 14 personas. Años antes, durante la celebración de Año Nuevo de 2009, un incendio en el club nocturno Santika, en Bangkok, dejó 66 muertos y más de 200 heridos. De acuerdo con las investigaciones de aquel caso, el fuego se habría originado por un espectáculo de fuegos artificiales realizado en el interior del establecimiento.

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