Colón aplastó a Central Norte con un contundente 4 a 0 en el Brigadier López

Colón goleó 4 a 0 a Central Norte de Salta este domingo en el estadio Brigadier López, por la fecha 20 de la Primera Nacional, y sumó tres puntos importantes con una actuación convincente. El equipo dirigido por Ezequiel Medrán resolvió gran parte del encuentro en el primer tiempo y construyó una victoria sin sobresaltos gracias a los dobletes de Ignacio Lago y Alan Bonansea.

El Sabalero golpeó desde el inicio y comenzó a encaminar el partido cuando apenas habían transcurrido 27 segundos. Una gran acción colectiva iniciada por Nicolás Marcioni terminó con la definición de Ignacio Lago, que estableció el 1 a 0 y sorprendió a un rival que todavía se estaba acomodando en la cancha.

Ese arranque le permitió a Colón manejar el desarrollo del juego con tranquilidad. Aunque Central Norte generó una situación clara tras un error defensivo, Matías Budiño respondió con una buena intervención para sostener la ventaja.

A los 15 minutos del primer tiempo, nuevamente apareció Ignacio Lago, que aprovechó otro centro de Marcioni para definir y marcar el 2 a 0, reflejando la superioridad del conjunto rojinegro.

Antes del descanso, Colón siguió generando situaciones para ampliar la diferencia. La más clara estuvo en los pies de Alan Bonansea, quien definió dentro del área, pero encontró una buena respuesta del arquero visitante, que evitó el tercer gol.

En el complemento, Central Norte intentó adelantarse en los primeros minutos y volvió a exigir a Budiño, que respondió con seguridad. Sin embargo, Colón recuperó rápidamente el control del juego y terminó de liquidar la historia.

A los cinco minutos del segundo tiempo, Alan Bonansea conectó de cabeza un centro desde la izquierda para convertir el 3 a 0. Diez minutos más tarde, el delantero volvió a aparecer en el área y, tras un centro desde la derecha, empujó la pelota con una palomita para establecer el 4 a 0 definitivo.

Con el resultado resuelto, Ezequiel Medrán comenzó a mover el banco de suplentes para administrar el desgaste físico. Ingresaron Agustín Toledo y Franco García por Muñoz y Sarmiento, mientras que luego también lo hicieron Facundo Castet y Conrado Ibarra, en reemplazo de Marcioni y Allende.

Sin pasar sobresaltos en el tramo final, Colón cerró una de sus actuaciones más sólidas del campeonato, consiguió una contundente goleada ante su gente y, además, quedó como escolta de la Primera Nacional. En la próxima fecha visitará a Ferro con el objetivo de seguir sumando en la pelea por los primeros puestos.