Scaloni destacó el pase a semifinales, pero admitió: "La suerte estuvo de nuestro lado"

La Selección argentina se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3 a 1 a Suiza, y una vez finalizado el encuentro, Lionel Scaloni analizó el rendimiento de su equipo, reconoció las dificultades que presentó el rival y dejó una frase que resumió el desarrollo del partido: "La suerte estuvo de nuestro lado".

El entrenador consideró que Argentina enfrentó a un rival muy exigente desde lo físico y admitió que el equipo debió trabajar más de la cuenta para conseguir el pase a la próxima instancia. Ahora, la Albiceleste buscará un lugar en la final cuando enfrente a Inglaterra, que previamente eliminó a Noruega.

"Sabíamos que era un equipo muy físico. Estuvo de nuestro lado la suerte", afirmó Scaloni apenas terminó el partido. Más tarde, en conferencia de prensa, amplió su análisis y reconoció que "nos costó ganar los duelos y juntar pases", aunque destacó la capacidad del plantel para resolver un encuentro complicado.

El entrenador también remarcó que "para llegar a una semifinal del Mundial es muy difícil no sufrir", y recordó que algo similar ocurrió durante la conquista del título en Qatar. "Siempre tenemos una más y al final lo sacamos adelante", sostuvo.

Además, valoró el compromiso de todo el plantel y aseguró que los jugadores respondieron cuando más lo necesitaban. "Ya sé que cualquier adversidad no nos va a hacer cambiar. Eso me da tranquilidad", expresó, al tiempo que elogió la predisposición de quienes esperan su oportunidad desde el banco de suplentes.

Consultado sobre el próximo rival, Scaloni evitó cargar el partido de simbolismos y pidió enfocarlo únicamente desde lo deportivo. "Es un partido de fútbol, el mensaje es ese. No busquemos otra cosa, vamos a jugar contra una gran selección", afirmó sobre el duelo frente a Inglaterra.

Finalmente, el técnico destacó la magnitud de lo conseguido por su equipo al volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo. "Lo que consiguió este equipo hoy es histórico, estar nuevamente en una semifinal", concluyó.