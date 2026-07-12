Identificaron a un joven en la vía pública y descubrieron que tenía un pedido de captura

Un joven de 24 años fue detenido este sábado por la tarde en nuestra ciudad luego de que personal policial constatara que sobre él pesaba un pedido de captura vigente. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico durante un patrullaje preventivo.

La intervención tuvo lugar en la intersección de Arenales y Pueyrredón, en barrio Las Vegas, donde los uniformados identificaron al joven en el marco de un control de rutina.

Según informaron fuentes policiales, tras consultar sus datos filiatorios en la Central de Operaciones, los efectivos fueron informados de que el hombre registraba un pedido de captura activo.

Ante esa situación, el joven fue trasladado a la Comisaría 12ª, por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la causa judicial que motivó el pedido de captura ni sobre las actuaciones que se llevarán adelante a partir de su detención.