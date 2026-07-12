Santa Fe: un joven de 18 años fue asesinado a balazos en barrio Liceo Norte

Un joven de 18 años fue asesinado durante la madrugada de este domingo en barrio Liceo Norte, en la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como Emanuel Mendoza, recibió un disparo de arma de fuego en el rostro y falleció en el lugar.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, un grupo de personas que se desplazaba en motocicletas efectuó varios disparos en inmediaciones de avenida Gorriti y Gobernador Servando Bayo. Tras el ataque, los agresores escaparon y son intensamente buscados.

El hecho ocurrió minutos después de las 3.30, cuando varios vecinos se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del SIES 107, que constató el fallecimiento del joven al arribar a la escena.

Según las primeras actuaciones, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que uno de los disparos efectuados por los motociclistas impactó contra la víctima. Por el momento, las circunstancias en las que se produjo el ataque continúan siendo materia de investigación.

La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar adelante las pericias correspondientes.

Entre las medidas ordenadas figuran la identificación de posibles testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona y los peritajes criminalísticos destinados a reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los responsables.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa fue caratulada provisoriamente como homicidio, mientras avanza la investigación para determinar el móvil del crimen.