Villarruel afirmó que los docentes merecen "reconocimiento, respeto y una retribución acorde".

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sostuvo que los trabajadores de la educación "merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan", en un mensaje difundido con motivo del aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios.

Las declaraciones representan un fuerte pronunciamiento sobre la situación del sector educativo y se producen en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional, las universidades y los gremios docentes por el financiamiento y los salarios.

A través de sus redes sociales, Villarruel recordó su paso por el establecimiento educativo y destacó el papel que tuvo en su formación personal.

"Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros", expresó la vicepresidenta, quien además señaló que conserva "los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas".

La funcionaria también puso el foco en la tarea de los educadores y remarcó que "nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar".

En ese sentido, afirmó que "quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación", y consideró que los docentes merecen "reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

Las declaraciones se conocen a menos de un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme una medida cautelar que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, luego de rechazar un recurso presentado por el Poder Ejecutivo nacional.