Argentina derrotó a Suiza en el alargue y está en las semifinales

La Selección Argentina derrotó 3 a 1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, el equipo de Lionel Scaloni encontró la diferencia en el alargue con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar el pase entre los cuatro mejores del certamen.

Con esta victoria, el conjunto albiceleste enfrentará a Inglaterra en las semifinales, luego de que el seleccionado europeo eliminara a Noruega por 2 a 1 también en tiempo suplementario.

Suiza dominó la posesión durante los primeros minutos, aunque sin generar situaciones claras sobre el arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez. A los 10 minutos, Argentina golpeó primero: tras un córner ejecutado por Lionel Messi, Alexis Mac Allister ganó de cabeza en el primer palo y marcó el 1 a 0. La asistencia significó la décima de Messi en Copas del Mundo.

Con la ventaja, el campeón del mundo buscó ampliar la diferencia aprovechando los espacios con Julián Álvarez y Nahuel Molina, aunque no logró convertir un segundo tanto.

En el complemento, Suiza adelantó sus líneas y obligó a intervenir en varias oportunidades al Dibu Martínez. A los 67 minutos, Dan Ndoye igualó el partido tras una buena combinación con Ricardo Rodríguez.

Cinco minutos más tarde llegó una de las jugadas más llamativas del encuentro. El árbitro había amonestado a Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo, pero el VAR revisó la acción, detectó una simulación del delantero suizo, anuló la tarjeta para el argentino y amonestó a Embolo, que ya estaba advertido, por lo que Suiza quedó con diez jugadores.

Pese a la superioridad numérica, Argentina no consiguió desnivelar en el tiempo reglamentario. La ocasión más clara fue un remate de Lisandro Martínez en el cierre de los 90 minutos, que encontró una gran respuesta del arquero Gregor Kobel.

En el alargue, el conjunto argentino insistió hasta que a los 112 minutos, Flaco López descargó para Julián Álvarez, quien sacó un potente remate al ángulo para establecer el 2 a 1.

Ya en los minutos finales, Lautaro Martínez sentenció la clasificación con el 3 a 1 definitivo, desatando el festejo argentino y asegurando el boleto a las semifinales.

Ahora, Argentina buscará un lugar en la final cuando enfrente a Inglaterra, en un duelo que reeditará uno de los grandes clásicos de la historia de los Mundiales.