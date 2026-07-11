Inglaterra venció a Noruega en el alargue y es el tercer semifinalista del Mundial

Inglaterra derrotó 2 a 1 a Noruega en el tiempo suplementario y se convirtió en el tercer semifinalista del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gareth Southgate revirtió un partido muy exigente gracias a un doblete de Jude Bellingham, figura de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con este resultado, el seleccionado inglés quedó a la espera del ganador del cruce entre Argentina y Suiza, que definirá al rival de los británicos en las semifinales del certamen.

Noruega abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo por intermedio de Andreas Schjelderup, cuyo remate sorprendió al arquero Jordan Pickford y puso en ventaja al conjunto nórdico.

Sin embargo, Inglaterra reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad en el tiempo agregado de la primera etapa. Jude Bellingham controló un pase de Anthony Gordon dentro del área y definió con un remate cruzado para establecer el 1 a 1.

Durante el complemento ambos equipos generaron situaciones para desnivelar el marcador. Incluso, Noruega llegó a convertir el segundo tanto, pero la acción fue anulada por el VAR debido a una infracción en ataque.

Con el empate persistente, el encuentro se extendió al tiempo suplementario. Allí, a los 3 minutos del primer tiempo extra, Bellingham volvió a aparecer: aprovechó un rebote que dejó el arquero Ørjan Nyland tras un remate de Morgan Rogers y marcó el 2 a 1 definitivo.

Sobre el cierre del alargue, Inglaterra administró la ventaja y selló su clasificación a las semifinales, donde buscará un lugar en la gran final frente al vencedor del partido entre Argentina y Suiza.