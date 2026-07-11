Jugó el Mundial con Sudáfrica y murió a los 25 años: el fútbol está de luto

El fútbol sudafricano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que integraba el Mamelodi Sundowns y la selección de Sudáfrica. El jugador había participado hace apenas unas semanas en el Mundial 2026, donde defendió la camiseta de los Bafana Bafana.

La noticia fue confirmada este sábado por la familia y representantes del futbolista. Según informaron medios sudafricanos, Adams fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en Schotschekloof, un suburbio de Ciudad del Cabo. Por el momento, las causas de su muerte no fueron informadas y la Policía inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

La muerte del mediocampista se produjo pocos días después de haber regresado del Mundial y apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, una pérdida que también había golpeado al futbolista durante la competencia.

En la Copa del Mundo, Adams tuvo participación en tres encuentros de Sudáfrica. Fue titular en la derrota frente a México, disputó un tiempo en el empate 1-1 ante República Checa e ingresó en los minutos finales de la victoria 1-0 sobre Corea del Sur. En el partido correspondiente a los 16avos de final, frente a Canadá, permaneció en el banco de suplentes.

Tras conocerse la noticia, el Mamelodi Sundowns expresó su pesar mediante un comunicado oficial. "Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento y pedimos respeto por su privacidad mientras atraviesan esta inmensa pérdida", señaló la institución.

También se pronunció la South African Football Players Union (SAFPU), que destacó el legado del futbolista. "La muerte nos arrebató a uno de los nuestros. Nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica", expresó el sindicato de futbolistas.

Por su parte, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, aseguró sentirse "profundamente conmocionado" por la noticia y afirmó que el país perdió a "uno de sus jóvenes talentos más prometedores".

Nacido en Ciudad del Cabo, Adams inició su carrera profesional en Stellenbosch FC, donde sus destacadas actuaciones le permitieron llegar a la selección mayor. En enero de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes del continente africano, con el que se consagró campeón de la Liga de Campeones de la CAF.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el fútbol sudafricano, que despide a una de las principales promesas del país y a un futbolista que, con apenas 25 años, había logrado consolidarse tanto en su club como en la selección nacional.