Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon tras vencer a Muchova

Linda Noskova escribió este sábado la página más importante de su carrera al consagrarse campeona de Wimbledon, luego de vencer a su compatriota Karolina Muchova en una intensa final entre tenistas checas. La joven de 21 años se impuso por 6-2, 5-7 y 6-3 y conquistó su primer título de Grand Slam.

El encuentro, que se extendió durante 2 horas y 28 minutos, comenzó con un claro dominio de Noskova. La número 9 del mundo aprovechó dos quiebres de servicio para quedarse con el primer set por un cómodo 6-2.

En el segundo parcial, la nueva campeona parecía encaminarse a una rápida definición cuando tomó ventaja de 5-2 tras romper el saque de Muchova. Sin embargo, su rival reaccionó de manera notable, ganó cinco games consecutivos y se llevó el set por 7-5, llevando la definición a una tercera manga.

Lejos de acusar el golpe, Noskova respondió con autoridad en el set decisivo. Consiguió un quiebre en el inicio, se adelantó 3-0 y administró la diferencia con solidez para cerrar el partido 6-3 y levantar por primera vez el trofeo sobre el césped londinense.

Con esta consagración, la tenista checa obtuvo el tercer título de su carrera y el primero en un torneo de Grand Slam. Además, ascenderá del duodécimo al séptimo puesto del ranking de la WTA, mientras que Muchova escalará del noveno al sexto lugar de la clasificación mundial.

Por otra parte, este domingo se disputará la final masculina de Wimbledon, que enfrentará al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, con el alemán Alexander Zverev, actual número dos del ranking ATP.

Sinner buscará conquistar su quinto título de Grand Slam, mientras que Zverev intentará sumar un nuevo trofeo de máxima categoría y seguir recortando distancias en la pelea por el liderazgo del circuito masculino.