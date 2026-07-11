Ya son 4.333 los muertos por los terremotos en Venezuela y continúa el operativo de asistencia

La situación en Venezuela continúa agravándose tras los terremotos del 24 de junio, mientras avanzan las tareas de asistencia y reconstrucción en las zonas afectadas. Las autoridades informaron este sábado que la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.333, al tiempo que continúan los operativos de rescate y la recuperación de los servicios esenciales.

Según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, 16.740 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas y actualmente más de 18.000 damnificados permanecen alojados en 94 campamentos transitorios instalados en distintas regiones del país.

El balance oficial también señala que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron como consecuencia de los dos sismos que sacudieron el país.

En paralelo, el Gobierno venezolano aseguró que avanza la recuperación de los servicios básicos, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el servicio eléctrico ya fue restablecido en un 96%, tras la rehabilitación de 21 subestaciones eléctricas.

Además, indicó que el suministro de agua potable alcanza una recuperación del 84%, mientras que en los sectores donde la infraestructura continúa dañada el abastecimiento se realiza mediante camiones cisterna. También continúan los trabajos para normalizar las telecomunicaciones, junto con las tareas de remoción de escombros y la reparación de viviendas e infraestructura pública.

En las labores de recuperación también participa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que trabaja junto al Gobierno venezolano en un plan para acelerar la reconstrucción y estabilizar los servicios públicos.

Tras una reunión con autoridades locales en La Guaira, el representante del organismo, Luis Francisco Thais, explicó que el objetivo es coordinar acciones que permitan "acelerar la recuperación digna, segura e inclusiva" de las comunidades afectadas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzó la asistencia humanitaria con la llegada al puerto de La Guaira del USS San Antonio (LPD-17), un buque de transporte anfibio de la Marina estadounidense que se suma a las operaciones logísticas desplegadas en la zona.

La embarcación se incorpora al USS Fort Lauderdale (LPD-28), que ya funcionaba como centro de distribución de alimentos, agua potable y medicamentos. Según el Comando Sur de Estados Unidos, más de 4.500 efectivos participan del operativo humanitario, que también cuenta con aviones de transporte militar y equipos especializados para la provisión de agua potable y asistencia a los damnificados.